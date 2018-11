Bjørgen etter Johaugs comeback: – Jeg er veldig glad på hennes vegne

Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN: Fredag gikk Johaug sitt første viktige skirenn etter å ha sonet ferdig den 18 måneder lange dopingdommen.

30-åringen utklasset konkurrentene. Johaug vant soleklart, 23 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg på annenplass.

Tidligere lagvenninne Marit Bjørgen var blant tilskuerne som fulgte Johaugs comebackrenn.

– Jeg er veldig glad på hennes vegne. Det er godt for henne å komme i gang igjen, sa Bjørgen etter Johaugs seier.

De to gikk sammen på landslaget i en årrekke. I tillegg er de gode venninner utenfor skisporet.

– Det avgjørende for henne (Therese, jou.anm) var kanskje ikke å vinne, men det å komme i gang og få startnummeret på.

Mens Johaug var utestengt, ble Bjørgen tidenes mestvinnende vinterolympier under forrige vinters OL i Pyeongchang. I april offentliggjorde hun at hun langrennskarrieren var over. Dermed fikk hun aldri konkurrert mot Johaug i et viktig skirenn igjen.

– Jeg snakket med henne i går. Da var hun veldig spent. Jeg vet hvor bra form hun har vært i, så jeg har aldri vært skeptisk, sa Bjørgen etter Johaugs seier.

Selv var Johaug svært høyt oppe etter å ha vunnet i comebacket.

– Jeg kjente at det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Da jeg fikk den dommen jeg fikk, og da jeg fikk de to årene, har jeg drømt om å vinne det første skirennet jeg stilte opp i.