Bjørgen bekreftet den kryptiske meldingen etter OL-sølvet

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/OSLO: Marit Bjørgen jublet for OL-sølvet på OLs åpningsdistanse. Bjørgen har faktisk mulighet til å bli tidenes vinterolympier under lekene i Pyeongchang. Hun mangler to gull for å tangere Ole Einar Bjørndalen.

To gull, altså. Bjørgen har totalt fem muligheter igjen. Men går hun alle øvelsene?

Smilte lurt

For i intervjuet med Eurosport etter løpet, begynte Bjørgen å snakke om 10-kilometeren på torsdag.

– Jeg er veldig fornøyd med åpningen av OL. Jeg håper å bli bedre og bedre utover. Det er en 10-kilometer på torsdag som jeg gleder meg til, sier Bjørgen.

Da hoppet Bjørgen blankt over sprinten på tirsdag. Der kunne Bjørgen være en potensiell gullfavoritt, men Bjørgen snakket altså heller om torsdagens øvelse. Det noterte også Europsports reporter, Jonas Berg-Johnsen.

– Nå hoppet du over sprinten på tirsdag? spurte Berg-Johnsen.

– Ja, jeg gjorde kanskje det, sa Bjørgen med et smil om munnen.

Før hun forsvant videre.

På pressekonferansen etterpå bekrefter hun det hun hintet om i TV-intervjuet:

– Jeg tok avgjørelsen om å ikke gå sprinten for lenge siden. Jeg rådførte meg litt med trenere og kjente på magefølelsen, sier Marit Bjørgen.

Dermed bekrefter hun at hun ikke går øvelsen hun tok gull på i OL i 2010.

– Kjedelig at det skjer i OL

De andre norske jentene gjorde en innsats under pari på lørdagens åpningsdistanse. niende, 11. og 15. plass ble fasiten på henholdsvis Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga.

– De går kanskje sine dårligste løp i år. Det er jo kjedelig at det skjer i et OL, sier kvinnelandslagstrener Roar Hjelmesth etter løpet.

Tirsdag er det altså sprint. Torsdag skal kvinnene gå 10 kilometer klassisk. Videre i OL er det stafett, lagsprint og 30-kilometer.

Riktignok har Norge flere gode langrennskvinner på plass. Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Mari Eide og Kari Øyre Slind er også i OL-troppen.