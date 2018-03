Bjørgen og Klæbo skal få ny sjef. Hun bør være kvinne.

Det blir ikke to politifolk per 1.000 innbygger i alle distrikt

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Etter at Åge Skinstad ga seg som langrennssjef for tre år siden, har norsk langrenn vært forfulgt av negative saker. Nå skal ikke jeg si at det er noen direkte sammenheng, men fakta er at organiseringen av toppledelsen i denne perioden har vært preget av midlertidighet.

Da Skinstad ga seg, ble det igangsatt en prosess for å finne hans erstatter. Dagens smøresjef Knut Nystad og dagens administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig var med i finaleheatet. Ingen av dem, og heller ingen andre, ble ansatt. I tre år har norsk langrenn hatt en delt ledelse mellom sport og marked, med Bjervig på den ene siden og landslagssjef Vidar Løfshus på den andre.

Siden Falun-VM og Skinstads avgang har omdømmet til norsk langrenn stupt, som følge av to dopingsaker og en storstilt debatt rundt bruken av astmamedisiner.

Nå har langrennskomiteen avgjort at en ny person skal inn på toppen. Utlysningen ligger allerede ute.

Smøresjef Knut Nystad er spurt om han ønsker å søke, men har sagt nei. Andre aktuelle kandidater er Bjervig og Løfshus. Sistnevnte er ikke aktuell, siden Løfshus vil konsentrere seg om jobben som sportssjef.

Min mening er at langrennskomiteen må benytte anledningen til å hente inn krefter utenfra. Nasjonalsporten trenger noen som kan komme med nye og friske tanker, og som er innstilt på å igangsette endringsprosesser. Den nye toppsjefen bør ha opplevd andre miljøer og sett norsk langrenn utenfra. Det er nødvendig på bakgrunn av den krisen langrennssporten har vært inne i.

I så måte er det ett navn som peker seg ut: Det er Guri Hetland.

Hun leder i dag arbeidet med å få ski-VM til Trondheim i 2023. For VM-prosjektet vil det være et tap å miste henne, men hun verken er eller skal være uerstattelig. Som langrennssjef vil hun fortsatt være i posisjon til å trekke i tråder og påvirke, og VM-prosjektet trenger således ikke å bli hemmet av å få en ny frontfigur. Hetland vil uansett kunne fortsette i dagens rolle frem til VM-kampen blir avgjort under FIS-kongressen i Hellas 17. mai.

Bortsett fra at det ikke er optimalt for VM-prosjektet, ser jeg få momenter som taler imot en ansettelse av Hetland, hvis hun selv har lyst. I den nyopprettede topplederstillingen kreves kunnskap både om sport og marked. Hetland har, som Skinstad hadde, begge deler.

Hun har bred sportslig erfaring, blant annet som sjeftrener for det sveitsiske langrennslandslaget. Det var hun som trente Dario Cologna til to OL-gull i Sotsji for fire år siden. Hun ble på bakgrunn av det kåret til årets trener i Sveits samme år. I en årrekke har hun vært manager for verdens beste langrennsløper Marit Bjørgen. Hun har vært engasjert i det internasjonale skiforbundet (FIS) og har skaffet seg ytterligere erfaring i jobben med å få VM til Trondheim.

Om hun ikke skulle være heltent foreløpig, har langrennskomiteen en jobb å gjøre for å påvirke henne. I dag har hun nok mest fokus på arbeidet med å skaffe Trondheim ski-VM.

I disse tider, med diskusjonen rundt kvinnelige trenere i herrefotballen, vil det gi Norges skiforbund ekstra goodwill å ansette en kvinne som ny sjef for Johannes Høsflot Klæbo, Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby.

Men Hetland skal ikke ansettes fordi hun er kvinne. Skal hun ansettes, er det fordi hun er den beste kandidaten.

Jeg er ikke i stand til å se noen som er i bedre stand til å lede norsk langrenn inn i en ny tid enn Guri Hetland.