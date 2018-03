Bjørgen om Kollen-kaoset: – Ville ikke tatt med Marius hit

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Skidronningen vant kvinnenes tremil etter en fenomenal opphenting og avslutning på løpet søndag formiddag.

Tidenes mestvinnende vinterolympier ble hyllet av tusener i Holmenkollen.

Men det var likevel ikke i nærheten av samme oppmøte som dagen før, da nærmere 100.000 omkranset Kollen-traseen under herrenes femmil.

Etter seieren var Bjørgen klar på to ting: Tremila og femmila burde vært arrangert samme dag, slik det var tidligere.

Samtidig mente hun det var svært trist å få rapportene om kaoset og fylleslaget som oppsto lørdag ettermiddag.

– Jeg synes ikke noe om det. Det gikk over stokk og stein. Det er blitt mye flatfyll og det er synd. Det må tas grep i fremtiden, man må være mer forberedt på at slike ting kan skje, sa Bjørgen.

– Mange kommer for party

Hun gikk selv en treningsrunde ved Frognerseteren lørdag formiddag, noen timer før herrene skulle i aksjon på femmila.

– Jeg tror man ble overrasket over at det kom så mange, at man ikke hadde sett for seg det. Men jeg har sett tendensen de siste årene, at det er mange som reiser for å ha party der oppe. Det var vanvittig god stemning da jeg gikk der oppe på formiddagen. Men femmila var ikke før 14.30 og da hadde dem klart å drikke en del før den tid. Man må være mer forberedt, sier Bjørgen.

Hun gikk registrerte at «det ikke var alle som var like interessert i langrenn» ved Frognerseteren.

– Jeg hadde ikke tatt med meg Marius opp dit.

Bjørgen og langrennsjentene ønsker likevel å gå samme dag som herrene. De har tatt det opp med arrangøren, men ikke blitt hørt.

– Men sånn det utartet lørdag, var det kanskje like greit at dere gikk dagen etter?

– Så er det stemningen, da ... Men jeg ser at det ikke er noe å ha med seg små barn der oppe. Det går ikke, svarer 37-åringen, som vant sin syvende tremil i Kollen.

«Lurte» alle med skibytte

Skidronningen så ikke ut som en vinner midtveis i løpet. På det meste var avstanden opp til tettrioen med Charlotte Kalla, Jessica Diggins og Ragnhild Haga på 36 sekunder.

Men trioen i tet droppet å skifte ski.

Bjørgen valgte å holde fast ved sin plan, å skifte til sitt beste par etter 13 kilometer.

Hun mistet kontakten til teten ved det grepet. Men skiene ble bedre. Hun tok viktige sekunder på nedkjøringene fra Frognerseteren til Holmenkollen.

– Jeg byttet til mitt beste par og hadde en fordel. Dersom de tre i teten også hadde byttet ski, så hadde de kanskje klart det, sa Bjørgen.

De fleste av konkurrentene valgte å starte tremila med sitt beste skipar. Bjørgen bestemte seg for å skifte etter 13 kilometer, og gå de siste 17 kilometerne med sitt beste skipar.

– Vi ble anbefalt å bytte ski, fordi skiene tapte seg. Og da hadde jeg en plan om å skifte på 13 kilometer. Jeg holdt fast ved den planen. Jeg mistet ryggen til teten, men jeg tok inn mange sekunder fra toppen og ned på den nest siste runden, forklarte Bjørgen.

På spørsmål om hun fintet ut konkurrentene, svarte Bjørgen:

– Jeg fulgte planen min, og er veldig fornøyd med den.

Nå er det kun én rennhelg igjen i verdenscupen, i Falun kommende helg. Etter det skal hun gå noen runder for seg selv, finne ut om hun har motivasjonen som skal til for å satse ett år til.

På Aftenpostens spørsmål, om når hun skal legge planen for ski-VM i Seefeld neste år, smilte hun lurt:

– Det tar jeg etter påske ...