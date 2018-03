Bjørgen om Northugs fremtid: – Jeg tror ikke han kommer krypende tilbake

– Norske foreldre må være klar over at de utsetter egne og andres barn for fare

HOLMENKOLLEN: Både Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby hadde hver sin pressekonferanse i Holmenkollen fredag ettermiddag.

Bjørgen (37) går tremila søndag, Sundby (33) håper å ta sin tredje seier på femmila på rad i Kollen lørdag. Riktignok har han aldri vunnet den distansen på hjemmebanen i skøyting, men han skal prøve alt han kan.

Spørsmål om Northug dukket fort opp. Fra trønderens leir blir det sagt at han går i NM del to i Alta i april. Begge OL-deltagerne svarte på om de tror at han også vender tilbake til landslaget. Da ble det uenighet.

Vil ikke krype

– Jeg tror ikke Northug kommer tilbake. Han har jo begrunnet det. Han har bestemt seg. Jeg tror ikke han kommer krypende tilbake til landslaget, sier Marit Bjørgen.

Hun sier at hun blir overrasket dersom det skjer. Hun tror det handler om Petter som type.

Bjørgen forteller at hun møtte 31-åringen på Lillehammer tidlig i sesongen. De snakket ikke om trening.

– Han har ikke snakket om det, og jeg har ikke spurt ham.

– Men kommer han tilbake i skisporet?

– Dette blir bare ren tipping av meg, om Northug kommer tilbake. Han må være motivert, og det er det kun han som vet noe om. Jeg tror at han har potensial til det. Men han må kanskje gjøre noen endringer.

– Hva er utfordring etter ett års pause. Du var borte ett år da du fikk barn?

– Jeg følte ikke det var en utfordring. Jeg hadde satt meg et mål. Det var VM i Lahti. Jeg var mer sulten da jeg kom tilbake.

– Hva med Therese Johaug, som har vært borte mye lenger?

– Therese kan bli god. Jeg er ikke bekymret for at hun ikke skal gå fort på ski igjen. Vi har ikke trent sammen etter at jeg kom hjem fra OL, men vi gjorde det før OL.

Ryktene sier at han trener tøft

Da Martin Johnsrud Sundby svarte under egen pressekonferanse litt senere, fikk han mange av de samme spørsmålene. Også om Northug.

– Jeg føler ikke at det er å krype tilbake, dersom han velger å gå tilbake til landslaget. Jeg ville tenkt helt motsatt enn at det er å krype tilbake. Det er bare bevis på hva han tenker å få til.

– Tror du at han gjør comeback?

– Jeg har ikke peiling. Ryktene sier at han trener tøft. Mer enn det vet jeg ikke, men det er noe som tyder på at han er fristet til å gå inn på landslaget. Det spørs hva Coop tenker, sier Sundby og tenker på hovedsponsoren.

Johnsrud Sundby legger til at han tenker at han selv får best mulig matching på landslaget, og underforstått – det ville også Northug ha fått.

For Sundby ville en eventuell tilbakekomst av den tidligere lagkameraten handlet om at Northug fortsatt har ambisjoner.

– Vi tenker sikkert ikke likt, sier veteranen fra Røa.

Sundby og Bjørgen tent på seier

Men begge var mest opptatt av løpene i helgen, og ikke minst folkefesten de vet vil komme.

Johnsrud Sundby er spesielt imponert over alle tilskuerne som allerede har slått leir i Marka for å heie frem femmilsløperne.

– Jeg har stoppet opp og snakket med dem, forteller utøveren som fikk med seg to OL-gull fra Pyeongchang. Men han venter det ekstra tøft på femmila i Oslo.

– Jeg vet at mange er interessert i å kjempe om seieren der, sier han og forteller at Dario Cologna er en av dem. Hverken sveitseren eller nordmannen gjorde det spesielt bra på femmil i Sør-Korea.

Marit Bjørgen fikk spørsmålet om hun har tenkt over at dette kan være hennes siste tremil i Kollen. Det hadde hun ikke.

– Jeg tar avgjørelsen om hva jeg skal gjøre fremover til våren. Dere får tidsnok vite deg, lo hun.