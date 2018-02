Bjørgen røper hvorfor hun brast i gråt etter gulløpet

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: - Alle følelsene som kommer etter løpet i dag tror jeg er mye savnet etter Marius, som jeg har klart å gjemme bort. Jeg har holdt trykket oppe, fordi jeg visste tremilen var en mulighet for meg. Og nå vet jeg at i morgen skal jeg få treffe ham. Det var nok mye av følelsene i dag.

Tre uker hjemmefra

Det sier Marit Bjørgen om tårene etter gulløpet som gjorde henne til tidenes vinterolympier.

– Jeg har vært tre uker borte, og nå visste jeg at jeg var ferdig og kan få se ham i morgen.

Hun snakker om sønnen Marius, som hun fikk sammen med Fred Børre Lundberg 2. juledag 2015, og at det var han – vel så mye som selve lykkefølelsen over å ha tatt gull i sitt aller siste OL-løp – som gjorde henne så emosjonell like etter målgang.

Helt suveren gikk hun over målstreken til sitt åttende OL-gull. Og 15. OL-medalje.

– Jeg kunne ikke fått en bedre avslutning enn dette. Det er en fantastisk måte å avslutte et OL på, og det ble et kjempeløp for min del. Alt stemte, og det er mye følelser som kommer de siste 100 meterne, sier hun, og uttrykker samtidig stolthet over å få bære det norske flagget på avslutningsseremonien søndag.

Motivasjonen avgjør fremtiden

Hun rangerer søndagens suverene gulløp, der hun til slutt vant nesten to minutter foran sølvmedaljør Krista Pärmäkoski, som et av høydepunktene i OL-karrieren. Stina Nilsson fra Sverige sikret seg bronsen.

Men selv om Bjørgen er dønn tydelig på at hun ikke kommer til å gå flere OL-løp, er det foreløpig usikkert om hun kommer til å fortsette langrennskarrieren.

– Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har hatt fokus her og nå, og så får jeg ta evalueringen når sesongen er over.

Det handler om motivasjon, forteller hun, og om hun har nok av den til å gjøre jobben som kreves.

– Må opp noen hakk

På pressekonferansen etter OL-gull nummer åtte snakket Bjørgen mye om sitt nære forhold til Therese Johaug, som var dopingutestengt fra OL i Pyeongchang.

Snart er venninnen tilbake, og det kan gi Bjørgen en ekstra boost.

– Det er klart det er en ekstra motivasjon. Men skal jeg klare å gå med Therese, må jeg gjøre en vanvittig jobb. Da må man være motivert for å gjøre den, sier hun.

– Jeg leverte en god tremil i dag, men jeg må nok opp noen hakk. Hun kommer til å bli ganske tøff, sier Bjørgen.

– Handler det kun om motivasjon, eller må landslaget gjøre noe for å legge til rette?

– Landslaget har lagt ting til rette for meg, men jeg trives med å trene med laget også. Det handler ikke om det, men om jeg har motivasjon til å gjøre jobben som kreves.

Perfekte Bjørgen-forhold

Den motivasjonen var så definitivt til stede søndag. Allerede før 10 av 30 kilometer var passert hadde Bjørgen stukket fra resten av feltet.

Hun hadde strålende ski, og alt fungerte akkurat som det skulle for 37-åringen fra Rognes.

– Jeg elsker det føret her, og vet jeg har gode ski på det. Jeg hadde håpet på klisterføre før OL, sier hun om å gå i solskinnet i Pyeongchang.

– Det gir en ekstra sikkerhet. Jeg har stivere ski enn de fleste, og vet jeg er god på dette føret. Det gir en motivasjon. Jeg kunne gå lett, ledig og avslappet, og sparte energi hele veien, sier hun.

Hun vil ikke si at det var hennes beste renn noen gang, men medgir at løypene i Pyeongchang aldri har vært lettere.

Nå er hun tidenes vinterolympier, har flest VM-gull i langrenn med sine 18 og har desidert flest verdenscupseire.

Men når hun får spørsmål fra NRK om hun anser seg selv som tidenes langrennsløper, er hun passe beskjeden.

- Jeg synes det er veldig vanskelig å se seg selv som det. Jeg føler jeg er Marit fra lille Rognes. Så lenge jeg konkurrerer legger jeg ting bak meg og ser fremover. Det er en bra egenskap som utøver, sier hun.