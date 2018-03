Bjørgen vant etter ellevill opphenting: – Noe av det mest ekstreme hun har gjort

Saken oppdateres.

Det så veldig lenge ut som Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var helt hektet av i kampen om seieren på tremila i Holmenkollen. De lå over 35 sekunder bak halvveis, men så startet duoen en ellevill opphenting. Sekundene raste nedover, og ut på den siste runden lå de rett bak Jessica Diggins, Charlotte Kalla og Ragnhild Haga, som tidlig hadde stukket av.

Med en kilometer igjen var avstanden forsvunnet, og Bjørgen bare fløy bak de tre hun hadde jaktet i nesten to mil.

– Det må være et sjokk for Kalla og Diggins å plutselig se tidenes vinterolympier komme opp igjen, mente NRKs Jann Post.

Og Bjørgen fortsatte hardkjøret og kjørte faktisk fra samtlige den siste kilometeren. Opp mot Northug-flata hadde hun skaffet seg en god luke, og ingen hadde mulighet til å ta henne igjen. Der med vant hun sin syvende Kollen-seier.

– Det er den mest imponerende seieren jeg har sett her noen gang, det skulle ikke være mulig. Hvor hentet du kreftene fra denne gangen, Marit? Dette er noe av det mest ekstreme hun har gjort, det skal ikke være mulig, sa NRKs Torgeir Bjørn.

– Akkurat i tide

Bjørgen så sliten ut i starten av løpet, og var selv overrasket over at hun til slutt sto helt øverst på pallen.

– Jeg hørte at jeg tok innpå de siste 8,3 kilometerne. Jeg måtte pushe og pushe. Jeg visste at jeg kanskje hadde bedre ski enn dem i teten. Jeg tenkte bare at jeg måtte prøve på slutten. Det er utrolig at jeg klarte det. Jeg er veldig glad, sa Bjørgen i et intervju etter rennet.

Hennes beskrivelse av seg selv som en dieselmotor som trenger litt tid til å komme i gang, har sjelden vært mindre diskutabel.

Jessica Diggins gikk i mål 3,6 bak Bjørgen, og Ragnhild Haga tok tredjeplassen etter en spurtduell med Charlotte Kalla.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem, 11,6 sekunder bak. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer seks, 1.39 bak Bjørgen.

Tung dag for Weng

Heidi Weng fikk en svært tung dag, og havnet til slutt på 18. plass 3,13 minutter bak Bjørgen.

– Jeg hadde egentlig ikke forventet noe bedre. Kroppen er ikke som den skal, og jeg angrer på at jeg ikke byttet ski. Tremilen kom litt for fort etter Drammen. Jeg hadde litt feber etter sprinten, og kroppen er ferdig, sa Heidi Weng til NRK.

Hun leder fortsatt verdenscupen sammenlagt med en helg igjen av sesongen.

Trio stakk av

Charlotte Kalla satte opp tøff fart tidlig på tremilen, og etter 10 kilometer hadde hun skaffet seg en solid luke bakover til Marit Bjørgen. Kalla fikk med seg Ragnhild Haga, og Jessica Diggins.

Og avstanden ble enda større etter at Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen valgte å bytte ski, mens tet-trioen gikk rett gjennom stadion. Bjørgen gikk teknisk dårlig, og slet med å følge de foran.

Startet opphentingen

Det så ut som om det var de tre løperne det skulle handle om, og OL-vinner Ragnhild Haga ble den eneste norske muligheten til seier. Sist gang en ikke-norsk utøver vant tremila i Holmenkollen var i 2008, da Valentyna Sjevtsjenko vant. Siden den gang er det bare Marit Bjørgen og Therese Johaug som har vunnet.

Ved passering 18,3 kilometer lå Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen 32 sekunder bak trioen foran. Det betydde at de hadde tatt inn en del sekunder, og det så ut som den jagende duoen hadde gode ski.

Etter 20,1 kilometer var avstanden blitt under halvminuttet. 800 meter senere var to nye sekunder tatt, og ytterligere 700 meter inn på stadion hadde de tatt fem-seks nye sekunder.

Spiste sekunder

Opphentingen stagnerte i oppoverbakkene. Duoen bak holdt avstanden fremover, men så ikke like spreke ut som på runden før. Men med en gang det begynte å gå nedover, gikk sekundene nedover igjen. Etter 24,6 kilometer hadde avstanden minsket til 15 sekunder.

Inne til runding før den siste runden lå hun bare seks sekunder bak Kalla. Tre vinnerkandidater hadde blitt til fem. En kilometer før mål fløy Bjørgen forbi trioen hun hadde jaget, og så seg aldri tilbake.