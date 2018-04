Bjørgen var bekymret for Johaug: – Hun var langt nede

- Dette er en gladnyhet for oss, for det har vært noen traurige år

GEILO: Dagen før Marit Bjørgen går sitt aller siste skirenn – og Therese Johaug går sitt første etter dopingutestengelsen – forteller Marit Bjørgen om hvordan hun har opplevd sin dopingutestengte venninne.

Therese Johaug innrømmet på torsdagens pressekonferanse at hun var nær ved å legge opp før jul. Det skremte Bjørgen.

– Før jul var hun nok langt nede. Da må jeg si jeg var litt bekymret for henne. Men så fikk hun en god periode i julen da hun fikk være hjemme og slappet av. Det var en ny Therese jeg så igjen på nyåret. Det har vært variasjoner gjennom de to årene. Men hun har klart å komme seg gjennom. Hun har jo vokst på det som person, sier Bjørgen.

Sikker på VM-gull

Lørdag går de igjen konkurranse sammen. Det vil si: Therese Johaug går i trimklassen i Skarverennet, mens Marit Bjørgen skal gå i eliteklassen.

Få kjenner Johaugs form bedre enn tidenes vinterolympier. Det er blitt skrevet om en intervalltrening i Holmenkollen før OL, hvor Johaug nærmest parkerte Bjørgen. Og skidronningen som nå abdiserer, er sikker på at Johaug tar opp hansken.

– Hun var jo verdens beste da hun ble utestengt. Hun kan absolutt bli verdens beste igjen. Hun har potensial til å gjøre rent bord på de lengre distansene. Hun har gjort en vanvittig bra jobb i to år, men hun har jo ikke fått de konkurranseperiodene, sier Bjørgen.

Nettopp det er det store spørsmålet når Johaug nå er tilbake. Hvordan takler kroppen harde konkurranseperioder? Hvordan svarer kroppen på formtopping? Det får vi ikke fasiten på før til neste vinter, men Bjørgen kommer likevel med en sterk indikasjon:

– Tar hun VM-gull i 2019?

– Nå skal ikke jeg legge press på henne, men jeg er sikker på at hun får en gullmedalje, sier Bjørgen før hun delvis korrigerer seg selv.

– Men. Eeeeh. Det er mange ting som skal klaffe. Men jeg blir ikke overrasket hvis hun klarer det, ler Bjørgen.

Ønsker å bidra

Lite visste de om at 30 kilometer fristil i Holmenkollen den 15. mars 2015 skulle bli det siste rennet de gikk mot hverandre. Den gangen vant Bjørgen. På annenplass? Selvsagt Therese Johaug.

Johaug benyttet pressekonferansen torsdag blant annet til å rose og takke Bjørgen for støtten.

– På grunn av det vennskapet vi har utviklet i så mange år, alle minnene vi har fått og alt hun har gjort for meg. Det har betydd enormt mye for meg og min karrière. I tillegg har hun støttet meg i disse to siste årene, sa Johaug.

For når de to beste langrennsjentene kommer fra samme land, bor i samme by og trener i samme skispor, da bygger man opp et spesielt bånd.

– Therese har betydd vanvittig mye. Hun er kanskje en av grunnene til at jeg holdt på så lenge også. Da hun kom, så var det en ny giv som kom inn i laget. Hun har matchet meg på trening og gitt meg bank. Det har fått meg til å skjønne at jeg må gjøre en god jobb for å være med i toppen, forklarer Bjørgen.

Nå er det altså over. Tidenes vinterolympier går sitt aller siste skirenn i god form på lørdag.

Men bank på trening, det kan hun gjerne få mer av.

– Ja, jeg har sagt det at noen må jo holde meg i form også. Jeg kan være med å hjelpe til og hun kan bare bruke meg. Jeg kan starte litt i forkant, jeg kan prøve å være hare. Jeg har lyst til å bidra og hjelpe til, lover Bjørgen.