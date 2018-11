Ble truet med straff for dette. Nå tar Skiforbundet grep.

Det var her Northugs krise fikk et ansikt

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER: Norge sladdet verdenscupsponsor Coops logo på treningsvestene sine under torsdagens treningsøkt på Lillehammer. Det skapte reaksjoner. Ifølge VG truet det internasjonale skiforbundet (FIS) med bøter som straff.

Dermed ble det oppvaskmøte.

Det var NRK som omtalte saken først.

Coop er verdenscupens hovedsponsor, mens det norske langrennslandslaget er sponset av Norgesgruppen. FIS mener at treningsvestene som ble teipet på er som akkrediteringer å regne.

– Hvis du manipulerer akkrediteringer, er det som å endre pass. Jeg vil si dette er manipulasjon. Hvis alle gjør hva de vil, blir det mer ukontrollert, så sikkerhet er viktig. Hvis løperne vil gå i løypa eller på stadion, på offisiell treningstid, må du ha offisiell akkreditering, sa markedsdirektør i det internasjonale skiforbundet (FIS), Jürg Capol, til NRK.

Det norske skiforbundets arrangementssjef, Terje Lund, fortalte VG at teipeaksjonen skyldes uenigheter med FIS om hvorvidt forbundet har rett til å ha sine sponsorer på oppvarmingsvestene, som løperne er nødt til å gå med.

– Oppvarmingsnumrene er ikke nedfelt i regelverket som en kommersiell rettighet som FIS har. Og da mener vi at de heller ikke kan ta seg til rette med å eksponere sine sponsorer på den, sa Lund til avisen.

Han fortalte at Sverige og Tyskland gjorde det samme.

Før lagledermøtet torsdag kveld møttes renndirektør Pierre Mignerey og Lund. Etterpå fortalte førstnevnte at ingen av lagene som sladdet Coop-logoen blir straffet med det første.

– Det var mye rykter om at juryen ville sanksjonere disse lagene. Det er ikke vårt mål. Vi ønsker å styre folk i rett retning. Vi vil ikke sanksjonere i dag, sa Mignerey på lagmøtet.

Tar av teipen

Ifølge Terje Lund ble Norge, Sverige og Tyskland enige om å fjerne teipen etter flere samtaler med FIS torsdag.

– Vi er enige i at vi skal finne et kompromiss. FIS kommer med et forslag for hvordan vi skal løse dette i løpet av helgen.

Lund sitter også i FIS advertisingkomité.

– Vi har jobbet masse med å sørge for at reglene er på linje med hva som praktiseres. Vi oppdaget at FIS har tatt til seg en del rettigheter som ikke er forankret i regelverket. Det har vi jobbet med å løse. Dette med vestene har hengt igjen, og vi var klare overfor FIS at vi til slutt ville aksjonere, dersom det ikke ble løst.

– En skuffelse

Etter lagmøtet fortalte renndirektør Mignerey pressen at han hadde håpet at minitouren på Lillehammer skulle få en annen innledning.

– Det er en skuffelse. For første gang på tre år begynte vi sesongen med fokus på sporten. Ruka var en flott helg – Therese kom tilbake og fikk en varm velkomst av det finske folket. Nå er igjen i gang med temaer som ikke har noe med skisport å gjøre direkte, sa Mignerey til Adresseavisen.

Renndirektøren var imidlertid optimistisk med tanke på å finne et kompromiss.

– Vi må sette oss sammen og forstå hva som er problemet for disse lagene. Alle er motiverte for å finne en løsning.