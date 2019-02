Bronse for Falla og Østberg, spurtslått av Sverige

Saken oppdateres.

Norge jaktet sitt tredje strake VM-gull i lagsprint på kvinnesiden, men Sverige og Slovenia ble for sterke.

Sverige og Russland var Norges største konkurrenter i starten av finalen. Østberg og Falla viste begge at de hadde strålende ski i klassiskløypa i Seefeld på de første etappene.

Falla satte inn et rykk i siste bakke på sin nest siste etappe og sendte Østberg ut i tet i den fjerde vekslingen.

Men på den siste etappen var trioen samlet. USA og Slovenia meldte seg også på.

Sveriges første gull siden 2011

På oppløpet var Sverige og Maja Dahlqvist best. Hun gikk sammen med Stina Nilsson. Slovenia og Anamarija Lampic klarte også å snike seg foran Norge, som måtte ta til takke med bronsen.

Nilsson og Dahlqvist sørget for Sveriges første gullmedalje i øvelsen siden 2011. Da ble Ida Ingemarsdotter og Charlotte Kalla verdensmestere.

– Jeg tenkte Maiken skulle ta tredje sporet og sette det opp, men hun tok første og da havnet jeg utenfor sporet, men det virket jo å være bedre, sa Dahlqvist til SVT.

Sølvet til Slovenia var en stor opptur for laget som trenes av den tidligere storsprinteren Ola Vigen Hattestad.

– Det var helt sjukt. Jeg har hatt en god følelse de siste dagene, men at vi skulle være med og kjempe om dette, det hadde jeg ikke trodd, sa en tydelig rørt Hattestad til NRK.

Falla og Østberg har begge tatt medaljer tidligere i mesterskapet. Falla vant sprinten, mens Østberg tok sølvet etter Therese Johaug på lørdagens 15 kilometer med skibytte.

Lagsprinten markerte Norges første nederlag på langrennsstadion. Det norske laget hadde tatt samtlige gull i langrennssporet tidligere i mesterskapet.

Advarsel i semifinalen

Forrige gang Norge ikke vant kvinnenes VM-lagsprint, var i Val di Fiemme i 2013. Da seiret USA, mens Falla og Østberg måtte ta til takke med fjerdeplassen.

Norge var regjerende mestere i lagsprint. For to år siden gikk Falla inn til gull sammen med Heidi Weng, mens hun i 2015 fikk suksess med Østberg som makker.

Lagsprint klassisk kvinner Gull: Sverige 15.14,93 (Stina Nilsson, Maja Dahlqvist), sølv: Slovenia 0,37 sek. bak (Katja Visnar, Anamarija Lampic), bronse: Norge 0,60 (Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla), 4) Russland 0,93 (Natalia Neprjajeva, Julia Belorukova), 5) USA 2,79 (Sadie Bjornsen, Jessica Diggins), 6) Tyskland 6,71 (Victoria Carl, Sandra Ringwald), 7) Finland 8,86 (Anne Kyllönen, Krista Pärmäkoski), 8) Sveits 21,35 (Laurien Van Der Graaff, Nadine Fähndrich), 9) Hviterussland 24,77 (Anastasia Kirillova, Polina Seronosova), 10) Polen 46,06 (Justyna Kowalczyk, Monika Skinder). (NTB)

Falla har gått lagsprint for Norge i hvert VM siden hun var med å ta bronse på hjemmebane i Oslo i 2011. Det var tredje gang hun gikk øvelsen sammen med Østberg i et verdensmesterskap.

Norges kvinnelag tok seg enkelt videre fra semifinalen, men etter målgang fikk Falla en muntlig advarsel av juryen. Det er ikke det samme som et gult kort. Juryen mente at hun hadde tatt to separate skøytetak på et strekke uten spor.