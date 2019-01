Bronsevinner Holund var langt nede etter kollapsen: – Jeg tvilte på meg selv

– Jeg trodde vi måtte ha klær fra 1994 og bollesveis for at det skulle bli bra

MERÅKER: Nittedølen følte han kunne senke skuldrene og puste litt lettere da 15 km klassisk var ferdig i Meråker. Selv om Emil Iversen snappet kongepokalen og Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer to, følte han det som en liten seier.

Det skyldes hendelsen sist søndag.

– Jeg var langt nede, sier 29-åringen.

Han snakker om trøkken på første etappe for Norge i verdenscupstafetten i svenske Ulricehamn. Det endte med en smell så hard at han måtte si unnskyld til laget.

Holund vekslet på 12.-plass, 35 sekunder etter russeren. Takket være lagkameratene ble det pallens laveste trinn til slutt.

Hva gikk galt?

Akkurat dette har skiløperen tenkt masse på de siste dagene uten å få et godt svar.

– Jeg har virkelig grublet, helt inn til dette løpet, sier Holund.

Ingen god dag på jobben

Hans Christer Holund, med en olympisk bronsemedalje på skiathlon i Pyeongchang, har hatt sine oppturer og nedturer.

Det å ikke lykkes i renn når han egentlig hører med til de beste, er tungt. Landslagsløperen ble usikker og hadde ingen god forklaring ut over at han ikke hadde verdens beste ski. Etter å ha tenkt og analysert kom han til at han rett og slett ikke hadde en god dag på jobben. Slik er det for folk i andre yrker også.

– Når det nærmer seg VM, er det verste jeg vet å gå dårlige skirenn. Det kverner i hodet hele tiden. Det er jo nå inn mot VM at jeg skal gå fort på ski. Da er det kjedelig. Jeg tvilte på meg selv.

Hans Christer Holund Født: 25. februar 1989 Fra: Nittedal Klubb: Lyn Ski, Oslo Pallplasser i verdenscupen: 7 (ingen seire) og tre på stafett. Meritter: Gull i junior-VM i 2008. To bronse i junior-VM i 2009, OL-bronse skiathlon i Pyeongchang.

Satset på de nærmeste

Holund søkte ikke hjelp hos psykolog eller mentaltrener. Han føler at det ikke hjelper. Han må finne ut av tingene selv. Samtidig betyr støtten fra lagkameratene veldig mye.

– Jeg har mye bra folk rundt meg. Og det gjør ting lettere å komme over en slik kneik.

Holund har også snakket mye med landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som han kjenner fra Lyn, der Nossum var trener i mange år.

De ble enige om å se fremover.

– Ja, det er så enkelt og vanskelig om at du må glemme det fortest mulig og legge det bak deg.

Derfor var det ekstra godt at Lyn-løperen kunne få tilbake selvtilliten ved å være foran gode løpere bak på resultatlisten, som Simen Hegstad Krüger. Klubbkameraten endte på fjerdeplass.

Det å lykkes på åpningsdistansen i NM gir et løft med tanke på det som skal komme lørdag: Skiathlon.

Da skal deltagerne først gå 15 km klassisk, så bytte ski også like langt i fristil. Det er på den øvelsen at Holund tok OL-bronsen. Siden har ikke han eller andre gått den øvelsen. Den har ikke stått på verdenscupprogrammet denne sesongen.

Forventet 15 km-lag Mye tyder på at Emil Iversen, Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby utgjør 15 km-laget i VM. Nærmest som reserve er Sjur Røthe. De utvalgte kommer til å få beskjed lørdag, for å kunne konsentrere seg om øvelsen i Seefeld. Av de fire gikk kun Emil Iversen 15 km klassisk i NM. De øvrige er på plass lørdag, i skiathlon. Fredag er det sprint for kvinner og menn på Grova skistadion.

Må kunne bytte fort

Derfor skulle både Holund og de andre trene fredag på å gjøre skibyttet så raskt som mulig.

– Vi trener mye i motbakker, men det er synd hvis vi skal tape tre-fire sekunder akkurat der.

Han vet at et godt løp på denne øvelsen, som alle sier er åpen, også kan være en inngangsbillett til femmila i VM.

– Jeg er spent. Jeg tror det kan bli en av de mest spennende NM-øvelsene på mange år, sier Holund.

Han tror ikke at han er inne på 15-kilometerlaget i VM pr. i dag, men håper på start på skiathlon og femmila.

– De som takler det presset og løser den øvelsen best, vil mest sannsynlig få gå i VM. Det er imidlertid en spesiell øvelse. Du bruker en annen muskelgruppe når du går over til skøyting. Det er ikke alle som takler det.

Selv har tatt mer enn halvparten av pallplassene i verdenscupen nettopp på den distansen.

Lyspunkt for treneren også

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum fortalte etter løpet at han var svært glad på Hans Christers vegne.

– Han fikk seg en omgang juling forrige helg. Det er artig å se at han er på riktig side av medaljekampen.

Sjefen mener at lørdagens løp i skiathlon blir svært viktig med tanke på VM-uttak. Han legger ikke opp til amerikansk uttak, men trenger bekreftelse på hvilke løpere som egner seg. Han har lite å holde seg til på akkurat den distansen.

– Jeg har ikke engang en fellesstart på skate å slå i bordet med.

Han og medspillere skal ta ut 12 herrer til VM, men er sikker på at alle tolv ikke siter på hotellet fra dag én.

Én av dem som håper og tror han skal komme med i troppen, er sølvvinner Martin Løwstrøm Nyenget.

– Hadde du en VM-plass i bakhodet før dette løpet?

– Det har vært et stort mål å komme til Seefeld. Jeg må bare prøve å gå bra resten av helgen. Jeg må aller helst vinne lørdag for å komme med, og får lade godt til det. Jeg håper og tror at jeg har noen knepp til.