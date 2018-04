Brøt med Johaug etter dopingdommen: Nå er hun enig om ny avtale med skimerket

Bestilte falske bilskilter før de smuglet «påskebrennevin» og øl over norskegrensa

Nettprat: Still dine spørsmål om hage her

Grisemelding fra Sp-gjengen – et i-landsproblem?

Nedgang for Q-Free

Oilers-eier Tore Christiansen: – Må ikke doble budsjettet for å bli gode igjen

Klæbo tør ikke starte for tidlig: – Det handler om å finne sin greie

Krogh maktet ikke hardkjøret: – Det ble for tøft for meg

Saken oppdateres.

Langrennsstjernen har signert en ny avtale med skiprodusenten, melder NRK.

Johaug satt på en lukrativ avtale med Fischer før dopingsaken mot henne dukket opp. Den ble så terminert.

Kontraktene Fischer har med sine utøvere er prestasjonsbaserte. Johaug avgjør dermed i stor grad hvor mye penger den kaster av seg.

I februar i fjor bekreftet Fischer-sjef Tanja Winterhalder overfor NTB at Johaug kunne vende tilbake til sitt gamle skimerke etter at dopingdommen var sonet ferdig.

– Ja, da kan vi kan gå i forhandlinger. Det er som i det sivile liv. Når en straff er avtjent, er du fri igjen. Da kan du gå i forhandlinger igjen, sa Winterhalder.

Det er ventet at Johaug gjør sin første konkurranse på snø under sesongåpningen på Beitostølen i slutten av november.

Den 18. april var Johaugs 18 måneder lange dopingutestengelse over. Hun testet positivt for det forbudte stoffet clostebol etter å ha brukt en krem for en sår leppe 16. september 2016.

(©NTB)