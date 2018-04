Coop langer ut mot skiforbundet etter brudd: - Vi har aldri opplevd maken

Saken oppdateres.

Det hersker full uenighet mellom Skiforbundet og Coop etter at Norges Skiforbund forlenget sin sponsoravtale med Norgesgruppen, og vraket Coop etter lange forhandlinger. Coop gikk ut med kraftig kritikk etter at nyheten ble kjent fredag formiddag.

– Vi ser på oss som et stort og seriøst selskap som har et samfunnsansvar. Vi er vant til forhandlinger med både store og små aktører, men vi har aldri opplevd maken til den håndteringen som Skiforbundet har hatt med Coops sponsoravtale med langrenn, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til TV 2.

Nære en avtale

Markeds og administrasjonssjef i Skiforbundet, Espen Bjervig, forstår at Coop er skuffet etter at Skiforbundet ikke valgte å signere sponsoravtalen.

– Vi legger ikke skjul på at vi var nær en avtale. Vi opplever at det har vært en god prosess, men at det hele tiden har vært en forutsetning at en avtale skulle styregodkjennes i både Coop og langrenn, sier Bjervig til Adresseavisen.

Han reagerer på at Coop gikk ut og sa at de hadde godkjent en avtale i sitt styre.

– De var informert god tid i forkant at langrenn ikke hadde godkjent avtalen, sier Bjervig.

– Juridisk avtale

Friis forteller til TV 2 at skiforbundet tok kontakt med Coop i november med forespørsel om de ønsket å være sponsor. Etter forhandlinger var en avtale klar 23. mars.

– Så kommer sjokket. En mail fra Espen Bjervig hvor det står at langrenn trekker seg fra avtalen. Og vi i Coop mener at vi juridisk har en avtale med langrenn som sponsor.

Det er ikke Skiforbundet enig i.

– Det har hele tiden har vært en forutsetning at en avtale skulle styregodkjennes i både Coop og i langrennskomiteen, sier Bjervig.

– Kjenner oss ikke igjen

Han hevder at de har forsøkt å få en begrunnelse fra forbundet på avgjørelsen, men at de ikke har fått i stand et møte med langrennskomiteen. Bjervig kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Coop.

– Helt til det siste har vi vært opptatt av å ha god kommunikasjon med Coop. Vi har invitert til dialog og møter, og kjenner oss ikke igjen i de uttalelsene.

Friis forteller videre at Coop har vært innstilt på å forlenge privatavtalen med Petter Northug, men at de nå må se på hva slags muligheter de har.