Da Krüger stakk, så Sundby og Holund på hverandre. Det var utenkelig å følge etter

To mistenkt for promillekjøring

«Forslaget om å gi fylkeskommunene større ansvar for norsk kulturpolitikk har et kultursyn så provinsielt at det nesten ikke er til å tro»

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/OSLO: Langrenn er en individuell idrett. Men de norsk landslagsløperne viste i dag at det også er blitt en lagsport.

Da Simen Hegstad Krüger rykket fra feltet noen få kilometer før mål, var det to nordmenn som var nærmest. Ettertiden viste at både Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund sannsynligvis var mer enn gode nok til å holde følge. Likevel var det utenkelig å henge seg på.

– Taktikken er klokkeklar. Hvis en av oss får en luke, skal selvsagt ikke noen andre gå inn den luken, sier Martin Johnsrud Sundby til Eurosport etter løpet.

– Emosjonelt

Sundby forteller om taktikken da Krüger stakk fra:

– Hans Christer og jeg ser litt på hverandre. Vi regnet med at både Harvey og Cologna skulle gå etter. Jeg ble litt satt ut av at ikke noen andre gikk, det ble etter hvert mange sekunder, forteller Sundby.

For da Krüger hadde et sted mellom 20 og 30 sekunder ned til resten av feltet, gikk Sundby og Holund det de maktet.

De hentet inn sekund for sekund. På et tidspunkt så det nesten ut som om de kunne hente inn Lyn-løperen, men til slutt var Sundby og Holund henholdsvis åtte og ti sekunder bak den olympiske mesteren.

Kanskje ofret Sundby og Holund et gull for lagkameraten.

– Det er nesten så vi må klype oss litt i armen når vi står der på pallen. Det er emosjonelt med disse gutta. Jeg har selvsagt kjempelyst til å vinne gullet selv, men når vi lykkes så til de grader med lagtaktikk, da blir det emosjonelt, sier Sundby.

Martin Johsnrud Sundby har gått mange fellesstarter før, og han har vært med å kjempe om medaljer før. Etter tremila i OL var han mest overrasket.

– For første gang funket lagtaktikk i langrenn. Det har aldri skjedd før at det har fungert på denne måten tidligere, sier Martin Johnsrud Sundby.

Ingen ordre

Den norske landslagstreneren, Tor-Arne Hetland, forteller at dette er an avtale mellom de norske løperne. Han ga ingen ordre om at de skulle bremse. Det gjorde Sundby og Holund helt selv.

– De kunne ha gått etter han tidligere, men de lot utlendingene gjøre jobben. Det viser hvilken lagfølelse gutta har. Og så at de tapetserte de pallen, sier Hetland.

– Ble det gitt noen beskjed om at de norske skulle bremse eller var det selvdisiplin?

– Nei, det er selvdisiplin. Det er virkelig sånn i laget. Er det en som har luken, så får han gå for sin sjanse, sier Hetland.

For hverken Harvey, Cologna eller Musgrave hadde nok krefter til å holde følge.

– På et tidspunkt må vi bare bestemme oss for at vi skal gå fra de andre. HC skriker noe til meg, «nå går vi» eller et eller annet, forteller Sundby.

– En lagseier

Lenge gjorde nordmennene sine egne løp. Sundby, Holund og Klæbo lå hele veien i teten, mens Krüger kjempet en desperat kamp med å komme seg opp i feltet.

Med trippelt norsk på åpningsdistansen, viser det at uttaket til OL, som blant annet er blitt kritisert i sosiale medier, var riktig.

– Det her viser at formen gutta har hatt, er riktig. Det her er en lagseier. Det er ikke bare utøverne, men støtteapparat, trenere og smørere som får den seieren her, sier Hetland.

– Det har jo stormet rundt uttaket. Da må det vel være ekstra deilig å slå tilbake?

– Engasjementet som folk viser, er fantastisk. Vi skal ha det engasjementet i Norge. Til syvende og sist er det trenerteamet som tar ut laget. Det er bestandig noen som er skuffet, sånn skal det være, sier Hetland til Aftenposten.

Dramatikken fra start, med fallet til Krüger, fikk ikke Sundby med seg.

– Vi fikk ikke med oss hva som skjedde med Simen i starten. Det gikk fort i starten, men når han klarer å hente det inn, det viser hva slags dag han har, slår Sundby fast, før han får se TV-bildene:

– Oi, se der, ja. Der ryker staven også. Det var såpass, ja. Det gjør det enda mer imponerende.

Til slutt ble det altså trippelt norsk. Krüger vant, foran Sundby og Holund. Det var nok få som hadde trodd det på forhånd.

– Det var ingen i hele verden, kanskje bortsett fra meg selv, som hadde trodd på medalje her. Det er helt utrolig at jeg tar medalje her i dag. Jeg er utrolig stolt av den jobben jeg har gjort, fastslår bronsevinner Holund.