Da Sundby så opp på skjermen, fikk han seg en stor overraskelse

Saken oppdateres.

Martin Johnsrud Sundby kastet seg på stavene – spurtet de siste meterne. Da han krysset målstreken, så han opp på resultatlisten. Og fikk seg en stor overraskelse.

PYEONGCHANG/OSLO: – Jeg hørte ingenting om Spitsov underveis. Han må ha gått veldig fort på slutten, sa Sundby etter målgang.

Og det hadde han rett i. Russiske Denis Spitsov gikk raskest av samtlige i den siste delen av rennet. Til slutt var det han som snøt Sundby for medaljen – med 1,9 sekunder.

Da Sundby kjempet ute i sporet, var han intetanende om duellen med Spitsov. Derfor rettet han kritikk mot lagledelsen.

– Jeg hørte ikke så mye underveis. Jeg var dårlig informert om hvordan ting lå an. Jeg hørte vel egentlig bare at jeg kjempet med Simen om en sølvmedalje. Jeg visste at Cologna gikk radig, og at det var et sølv jeg kjempet om, sa Sundby.

Treneren bekrefter

Herrelandslagets trener Tor Arne Hetland fortalte at Spitsov «gikk litt under radaren». Kvinnelandslagstrener Roar Hjelmeset, som sto ved løypen under 15-kilometeren, bekreftet overfor VG at Sundby ikke ble sekundert mot Spitsov.

Dersom Sundby hadde blitt sekundert mot Spitsov, hadde han fått følgende beskjeder:

1.5 km: Spitsov 4,1 sekunder bak Sundby.

6 km: Spitsov 12 sekunder bak.

9,8 km: Spitsov 5,9 sekunder bak.

13.5 km: Spitsov 5,7 sekunder bak.

I mål: Spitsov 1,9 sekunder foran Sundby.

Tror Sundby angret

Oddbjørn Hjelmeset tok flere medaljer i intervallstarter gjennom sin aktive skikarrière. Han mener sekundering kan spille inn på resultatet.

– Hadde Martin fått den sekunderingen, kunne han nok greit å tyne ut litt mer. Men i utgangspunktet skal Martin greie dette uten sekundering, sier Hjelmeset.

Den tidligere landslagsløperen mener Sundbys uttalelser reflekterer at Røa-løperen gjerne skulle gjort ting annerledes.

– Han sier nok dette litt i frustrasjon. Jeg tror Martin angret på at han ikke tynte litt mer ut, sier Hjelmeset.

Han tror både Sundby og landslagstrener Hetland er litt «småirriterte på seg selv» etter at Spitsov kapret bronsen.

– Det er seigt å leve med

I fjor vår sa Sundby at han går «all-in» for 15-kilometeren i OL. Han har gått OL-løypen utallige ganger i et laboratorium i Oslo. Etter rennet var han skuffet.

– Det vil ikke kjennes godt – hverken i kveld eller i morgen, før jeg klarer å rette fokus mot stafetten på søndag, sa Sundby, før han legger til:

– 1,9 sekunder. Det er seigt å leve med.

Sundby så imidlertid også lyspunkter med løpet. Han minnet om at han har få toppresultater på akkurat denne distansen de siste sesongene. Sundby skjønte tidlig at Cologna, som endte 24,9 sekunder før i mål, var vanskelig å gjøre noe med.

– Cologna var helt sinnssykt god. Han er i kalasform, sier Hjelmeset.

– Martin er helt sikkert fornøyd med løpet, men han endte med denne sure fjerdeplassen. Det var dette som var hovedmålet, men det var tre stykker som var bedre. Han kan ikke skylde på føreforhold. Sånn er den brutale toppidretten, fortsetter Hjelmeset.

Han understreker imidlertid at Sundby er selvskreven på stafettlaget. Dermed blir det en ny gullsjanse søndag. Sundby har selv varslet at han vil gå annenetappen.