Da familien gikk gjennom Vibeke Skofteruds eiendeler, fikk de en idé

Nike har laget «Back to the future» -skoene

Det er bra at regjeringen ikke går videre med endret organisasjonsform for universitet og høyskoler

Nærbutikken er avgjørende for at folk skal bo og trives på bygda

Kjempa om hoppvekesigeren i fjor - nå fryktar han for VM-plassen: – Er så flau over det eg presterer

Nærbutikken er avgjørende for at folk skal bo og trives på bygda

Saken oppdateres.

Den første utgaven av Vibeke Westbye Skofteruds minnerenn blir arrangert søndag 24. februar i hennes hjembygd Slitu.

– Ideen om et minnerenn kom ganske raskt etter Vibekes bortgang. Det er en naturlig måte videreføre hennes engasjement og arv på, sier broren Tormod Skofterud, styreformann i Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond, i en pressemelding.

Barna som deltar får en helt spesiell overraskelse.

– Da vi gikk gjennom Vibekes eiendeler etter at hun gikk bort i sommer, fant vi en hel eske med startnummer som hun har gått med i ulike nasjonale- og internasjonale renn gjennom karrieren. Vibekes niese, Moa, foreslo at vi kunne bruke disse i forbindelse med et minnerenn. Nå setter vi den ideen nå ut i livet ved at barneklassen får gå med Vibekes gamle startnummer på brystet.

Rennet har fellesstart og går i klassisk stil. Turrennet for voksne er 20 kilometer, mens det også er en trimløype på fem kilometer. Barnerennet er på 500 meter.

– Vi har, og har hatt, mange forespørsler angående forskjellig minnearrangement knyttet til Vibeke. Minnefondet har brukt litt tid på å vurdere ulike alternativer, men falt til slutt ned på at et familiearrangement i regi av hennes egen idrettsforening var det riktige valget. Gjennom dette minnerennet favner vi mange av verdiene Vibeke sto for. Samtidig lar vi folk få oppleve de flotte løypene og terrenget der hun trente seg opp til å bli en av verdens beste skiløpere, forklarer Tormod Skofterud.

Det er Slitu som skal arrangere rennet.

– Det har vært en fantastisk dugnadsinnsats. Lokalsamfunnet løfter nok en gang i flokk, og vi er så glade for å være en del av et slikt miljø. Vi kan love et flott og hyggelig skirenn, som er Vibeke verdig, sier Tormod Skofterud.

Overskuddet fra rennet går til Skofteruds minnefond som skal fremme fysisk og psykisk helse.

Ideen om et minnefond kom etter at den tidligere skistjernen ble funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal sommeren 2018. Hun ble bare 38 år gammel.

I sin aktive idrettskarriere var det ikke bare i skisporet Skofterud imponerte. Hun våget å være åpen om sine egne personlige problemer. Ærlig fortalte hun om spiseforstyrrelser og dårlig selvbilde. Hun var også åpen om sin seksuelle legning.