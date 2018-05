Grønt lys for prøveprosjekt miljøgate: Arnstein gleder seg til å åpne uteservering på fortauet i Olav Tryggvasons gate i juli

Nils Arnes rørende avskjed: «Det blir ikke lett for meg, dette»

- Å komme til Kolstad er mer som å komme til paradis. sa Støre. Jeg er ikke sikker på at jeg kjøper den

Kontrasten er stor: Trenerne innrømmer at de har hver sin utfordring før cupbataljen

- Det er tragisk hvis den første russevoldtekten kommer i skogen. For den vil komme

Da landslaget dro på samling, ble Marit Bjørgen overrasket over seg selv

New York Times: Trump vil trekke USA fra Iran-avtalen

Norges nye langrennssjef: – Forstår at norsk langrenn oppleves som arrogant

Ny millionavtale sikrer fremtiden for dette nordnorske skiteamet: Risikerte nedleggelse

New York Times: Trump vil trekke USA fra Iran-avtalen

Da landslaget dro på samling, ble Marit Bjørgen overrasket over seg selv

New York Times: Trump vil trekke USA fra Iran-avtalen

Saken oppdateres.

BISLETT: Da Marit Bjørgen 7. april gikk inn til en annenplass i NM-tremila i Alta, var det brått slutt. Slutt på konkurransene, slutt på de lange treningsøktene og slutt på treningssamlingene med de andre jentene på landslaget.

Tirsdag var hun til stede på Tine-stafetten på Bislett. Et sponsoroppdrag hvor hun er omgitt av tusenvis av unger. Hennes kolleger er samtidig i gang med sesongforberedelsene. Langrennslandslaget har denne uken sin første samling uten Bjørgen.

Litt overrasket er hun over at akkurat den overgangen skulle gå såpass lett. At hun akkurat nå ikke er midtpunkt og leder i gjengen av verdens beste langrennsløpere som forbereder seg til ny vinter.

– Det er definitivt ikke et savn å skulle dra på treningssamling nå.

Hun hadde lurt litt på hvordan det skulle bli.

– Når det er slik, føles det som en riktig beslutning, sier hun om at hun sa stopp i april.

Det var etter en sesong hvor hun ble OLs største medaljegrossist gjennom tidene, hvor hun hadde vist at verden knapt har sett en skiløper av hennes format noensinne.

Har ikke trent

Nå er hverdagen her. Hun er hjemmeværende foreløpig. Det vil si, hun har mer enn nok å henge fingrene i. Hennes sponsorer gir ikke slipp på henne, og senere i mai reiser hun til Det internasjonale skiforbunds (FIS) kongress. Arbeidsoppgaven er å bidra til at Trondheim får arrangere ski-VM i 2023.

Hun savner ikke treningssamlingene og hun savner heller ikke to treningsøkter om dagen.

– Motivasjonen til å trene har rett og slett vært dårlig. Som Fred Børre sier: «Velkommen til virkeligheten», sier hun, smiler og påstår at hun allerede har merket fysisk «forfall».

For en som vanligvis trener to ganger om dagen når oppkjøringen til sesongene er i gang, har hennes trening de siste ukene vært så godt som ingenting.

– Jeg løp Holmenkollstafetten sist helg og da merket jeg at det ikke var helt som før. Men jeg skal komme meg i trening igjen med tiden.

Gleder seg til annerledes sommer

I første omgang handler det likevel mest om å nyte livet, være sammen med sønnen Marius og mannen Fred Børre Lundberg.

– Det skal bli en flott sommer. Jeg har elsket det jeg har gjort, men jeg ser frem til en roligere hverdag, til det å kunne våkne sent og spise en lang frokost uten å tenke på at jeg skal ut og trene.

Hva hun skal sysle med i fremtiden tar hun foreløpig ikke så tungt. Hun mener at det må bli ett eller annet hvor hun kan styre sin egen hverdag.

Nei til politikken

Men det er en ting hun er sikker på. Idrettspolitikk blir det ikke, til tross for at hun reiser til FIS-kongressen i Hellas.

Dagbladet har på kommentarplass ment at Norge burde stille med en kvinne som kandidat til en plass i FIS-styret. Skipresident Erik Røste vil være Norges kandidat, men Dagbladets kommentator har ment at Marit Bjørgen burde være en som kan ta idrettspolitiske toppverv i fremtiden.

Akkurat det er ikke Marit Bjørgen selv noe særlig interessert i.

– Jeg har null erfaring med idrettspolitikk, og jeg har null ønske om å gå inn i politikken. Jeg har snakket med Erik Røste. Han har spurt om hva jeg har lyst til. Og der har jeg svart ham.

– Kunne du tenke deg å få erfaring som skileder i fremtiden?

– Det er litt for mye politikk for min del. Det er jo en maktkamp i dette, og det er ikke meg. Politikk er ikke interessant nok for meg.

– Da er du heller ikke kandidat til vervet som skipresident i 2020?

– Nei, nei, nei. Det kan jeg love deg at jeg ikke er.