Delte meninger om svenskenes knep: – Det er ekkelt

Verdenscupsirkuset har forflyttet seg fra Beitostølen til sveitsiske Davos. Det innebærer kaldere temperaturer for langrennsløperne.

Lørdag morgen er det meldt 18 minusgrader. Når sprintprologene starter klokken 11.30 vil temperaturene ligge på rundt 13 minusgrader.

Kalde temperaturer er spesielt utfordrende for løpere som har astma, siden det kan være belastende for luftveiene.

– Sprint er neppe langt nok for at løpere får trøbbel med pusten underveis, men de kan få trøbbel etterpå. Det kan også hende at enkelte løpere velger å droppe rennet i sin helhet, av hensyn til helsen, sier TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad, som selv er aktiv langrennsløper, til Aftenposten.

– Det er ekkelt

Kulden i Sveits fører til at det svenske laget tar sine forholdsregler. Det gjelder å gjøre alt man kan for å holde varmen før konkurransene.

Ett av knepene er å bruke pustemasker. Disse maskene gjør om den kalde luften til varmere luft, slik at det blir lettere å puste.

Det er imidlertid delte meninger om tiltaket. Calle Halfvarsson sier at noen på laget bruker det, og løpere som Linn Sömskar og Daniel Rickardsson er blitt observert med masker tidligere. Sprintesset Stina Nilsson er imidlertid ikke begeistret for maskene.

– Jeg pleier ikke å bruke det. Jeg liker det ikke, forteller Nilsson til den svenske avisen Expressen.

– Fordi det er vanskelig å puste?

– Jeg synes det føles ... ekkelt. Det blir så tett.

Grensen: 20 minusgrader

Det norske laget har andre metoder for å håndtere kulden, forklarer landslagstrener Vidar Løfshus.

– I den grad noen trenger beskyttelse, bruker de et munnstykke som beskytter pusten. Når det blir konkurranser bruker vi ingenting, men behandler luftveier på vanlig måte, forteller Løfshus.

Enkelte utøvere har egne personlige kuldegrenser. Soleng Skinstad konkurrerer for eksempel ikke i temperaturer under 15 minusgrader.

Det internasjonale skiforbundet FIS har også fastsatt en grense. Det må være 20 minusgrader eller varmere for at et renn skal bli gjennomført. Dermed skal temperaturene i Davos denne helgen være klart innenfor.

– Det blir nok renn uansett. I verste fall utsettes prologstart for å få mildere vær. Heatene går nok som planlagt grunnet TV-tider, forklarer Soleng Skinstad.

Medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget Øystein Andersen er ikke bekymret for kulden.

– Skulle det vise seg å bli kaldere enn det er meldt, gjør vi fortløpende vurderinger, sier Andersen.

Det er sprint for kvinner og menn i Davos lørdag. Søndag skal kvinnene gå 10 kilometer i fri teknikk, mens herrene skal gå 15 kilometer.