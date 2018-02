Den svenske skiekspertens krav: – Få bort dette fra OL

Rekordmange har fått svi for glatte fortau

Her i Norge er Robin Bryntesson mest kjent for å være programledermakker til Nicolay Ramm under Lahti-VM, men svensken har tidligere vunnet en verdenskonkurranse i sprintstafett. Det var i 2009, sammen med Emil Jönsson.

Nå er han i Pyeongchang som ekspertkommentator for svenske Eurosport. Og han er ikke så stor fan av distansen han selv var med å vinne i 2009.

– Da jeg gikk syntes jeg at det var den morsomste distansen. Men å se på? Nei, det er helt verdiløst, sier Bryntesson til Expressen.

– Få det bort før 2022

Han mener at distansen onsdag hadde for lite action, og at det var trist å se på. Det eneste som lignet på dramatikk i finalen, var da Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla holdt på å kollidere ikke langt før mål.

– Det var det eneste som lignet sprint i dag. Det var det morsomste som skjedde. Vi burde døpt om denne øvelsen til distansestafett, fordi den var så forferdelig verdiløs å se på. Ta den bort før OL i 2022, sier Bryntesson til Expressen.

Han peker på at svenskene valgte å stille med Marcus Hellner og Calle Halfvarsson i stedet for spesialsprinterne Teodor Peterson og Oskar Svensson. For Norge stilte Martin Johnsrud Sundby, mens sprinterne Pål Golberg og Eirik Brandsdal reiste hjem etter den individuelle sprinten.

– Spennende

NRKs skiekspert Torgeir Bjørn er uenig med Bryntesson om at det var en kjedelig stafett.

– Damenes lagsprint er en av de mest spennende distansene vi har hatt i OL, og herrenes sprint var levende den, med litt annen taktisk variant fram til Klæbo stakk av på den fjerde etappen. Så den er like severdig som andre øvelser, sier Bjørn til Adresseavisen.

TV 2s langrennsekspert Odd Bjørn Hjelmeset mener distansen bør få bli på OL-programmet.

– Noe rett har han vel, men jeg synes ikke man skal fjerne øvelsen. I går var løypa så hard at det blir lite knuffing sammenlignet med en sprintstafett i lettere løyper. Det er mer rettferdig, og det er veldig viktig, sier han til Adresseavisen.

Han mener at Bryntesson tar feil når han mener at det ble tatt ut for mange distanseløpere.

– Calle Halfvarsson har nesten vunnet mer i sprint enn i distanse, og Marcus Hellner er vel verdensmester i sprint, så jeg tror Bryntesson skal tenke på det, og tenke at Sverige stilte med de to beste sprinterne de har, sier Hjelmeset.

USA vant overraskende kvinnesprinten, og Kikkan Randall mener at øvelsen burde beholdes akkurat slik den er i dag.

– Jeg tror sprintstafetten betyr mye for de mindre nasjonene som ikke har samme bredde i troppene. Og seertallene er høye på sprintstafettene. Vi utøverne synes det er morsomt å gå den, så den burde beholdes - lenge, sier Randall til Expressen.

Bør diskutere endring

Selv om Torgeir Bjørn mener at onsdagens stafett var en av de mest spennende øvelsene så langt i mesterskapet, mener han likevel at Bryntesson har et poeng når han mener det burde døpes om til distansestafett.

– Det er et berettighet spørsmål om sprintstafetten skal være så lang. Det er en klar tendens at mange distanseløpere er på lagene. Så det er ikke riktig å kalle det en sprintstafett. Det er en litt kortere stafett for distanseløpere, sier Bjørn.

Han mener at det bør diskuteres om sprintstafetten skal bestå av fire sprintetapper med fire ulike utøvere.

– Da vil sprintegenskapene bli mye viktigere, og man vil få en stafett som er for sprintere, sier Bjørn.

Sprintstafetten er en av distansene som vil bli diskutert på Fis-kongressen i mai. Tidligere i vinter uttalte generalsekretær Sarah Lewis at en mulighet kan være å innføre en mixed-stafett som erstatning.

– Det er ikke plass til flere øvelser, så om de skal ha inn en mixed-stafett, så må en annen øvelse ut. Men det blir en politisk diskusjon, sier Bjørn.