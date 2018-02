Denne taktikken sikret norsk OL-gull: – Det var perfekt utført

Tre til sykehus for sjekk etter kollisjon i Levanger

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/TRONDHEIM:

Sprinttrener Arild Monsen var en svært glad mann etter at Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo gikk inn til overlegent OL-gull på lagsprinten i OL.

Etter seremonien avslørte sprinttreneren at planen for gulløpet ble lagt allerede på lagmøtet i går.

– Jeg sa at jeg ønsket å gjenskape litt Falun-magi, sa Monsen til pressen.

Gikk alene til gull

Og med det tenkte han tilbake på gulløpet til Petter Northug og Finn-Hågen Krogh i VM i 2015. Da var det hele avgjort lenge før mål, og Northug kunne gå alene inn til gull.

For OL-finalen i lagsprint var i realiteten avgjort allerede etter den fjerde etappen. I bakken som har fått tilnavnet «Klæbo-bakken» satte nettopp Klæbo inn et voldsomt rykk, og parkerte konkurrentene.

Aleksandr Bulshonov, som har vist solid form i OL, hadde ligget i tet i store deler av etappen. Men da Klæbo skrudde opp farten hadde han ikke sjanse til å holde følge.

Inn til veksling kunne 21-åringen gi Sundby flere sekunders ledelse, som veteranen på laget bare økte inn til siste runde.

– Det var ikke det at vi trodde det ville bli avgjort, men vi fikk strekt ut feltet. Konkurrentene måtte jage bak på den nest siste etappen, og da er Martin mannen som kan stå imot det, sa Monsen.

– Perfekt utført

Og ledelsen ga aldri en sliten Klæbo fra seg. Taktikken ble utført akkurat slik de planla i går kveld.

– Ja, det var perfekt utført. Jeg er veldig godt fornøyd. Det var utrolig artig å føre planen, og vi diskuterte underveis om Klæbo skulle gå. Og det gjorde han, sa Monsen.

Ut på siste runde fikk Klæbo beskjed om å ikke kjøre fullt fra start.

– Jeg sa at han ikke måtte brenne opp alt kruttet opp til den første bakken. Men han var helt på stålet. Det var ikke en seiersrunde, på langt nær, sa Monsen.

Langrennsekspert Vibeke Skofterud var fornøyd med taktikken de planla og gjennomførte.

– Johannes fikk en så svær luke på sin siste etappe at han kunne leke seg til nytt gull. Terningkast seks for utførelse av taktikken, sa Vibeke Skofterud på Eurosport etter løpet.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland hyller også den norske lagtaktikken.

– Det er veldig imponerende, det er veldig bra taktisk at Klæbo stikker på den nest siste runden. Martin skal ha all honnør, og bruker muligheten veldig godt. Han gir Klæbo en fantastisk mulighet til å avgjøre det. Det mest spennende var om han skulle holde seg på beina. Et perfekt løpsopplegg, sier Aukland til NRK.