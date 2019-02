Sjekk VM-tipsene: Denne trioen vil skinne mest

Kjøpte 120 kvadratmeter ferdighytte med to helt like bad

Saken oppdateres.

SEEFELD: I Oslo 2011 vant Norge åtte gull og totalt 20 medaljer.

I Falun i 2015 vant Norge 11 gull og igjen 20 medaljer.

Vi har vurdert de 22 øvelsene i Seefeld-VM og landet på følgende medaljefangst:

11 gull. 3 sølv. 5 bronse.

Tangering av den norske gullrekorden fra 2015, men én medalje mindre enn i Oslo og Falun.

Her er de 22 øvelsene – og tipsene:

21/2: Sprint fristil kvinner

Gull: Stina Nilsson, Sverige

Sølv: Maiken Caspersen Falla, Norge

Bronse: Kristine Stavås Skistad, Norge

Vurdering: Hun har slitt med skade og det var lenge tvil om Stina Nilsson rakk å komme seg til VM. Nilsson er friskmeldt, men har ikke konkurrert på én måned. Dersom hun er på sitt vanlige nivå, er Nilsson klar favoritt. Falla har også trøblet i vinter, men seieren i Lahti var viktig for selvtilliten. Se opp for juniorverdensmester Stavås Skistad. Er hun med opp den siste bakken, er hun også med helt inn til målstreken.

21/2: Sprint fristil menn

Gull: Johannes Høsflot Klæbo, Norge

Sølv: Federico Pellegrino, Italia

Bronse: Sergej Utsjugov, Russland

Vurdering: Klæbo på sprint er en av de største gullfavorittene i VM. Terrenget i Seefeld, som ikke er altfor kupert passer Klæbo bra. Den største trusselen er italieneren Pellegrino, men bak ham igjen er det åpent. Et par franskmenn og russere er sterke. Det samme er nordmennene Krogh, Skar og Iversen som alle kan alle kjempe om medalje.

22/2: Kombinert (stor bakke/10 km)

Gull: Jarl Magnus Riiber, Norge

Sølv: Johannes Rydzek, Tyskland

Bronse: Akito Watabe, Japan

Vurdering: Han har vunnet, vunnet, vunnet, vunnet og vunnet gjennom hele sesongen. Riiber har vært vinterens soleklart beste kombinertløper. Men nå er det VM, med en helt annen ramme enn vanlige verdenscuprenn. Riiber har et sterkt konkurransehode og takler favorittstempelet.

23/2: 15 km fellesstart med skibytte, kvinner

Gull: Therese Johaug, Norge

Sølv: Ebba Andersson, Sverige

Bronse: Charlotte Kalla, Sverige

Vurdering: Det er vel bare å si det som det er: Her er Therese Johaug veldig stor favoritt. Johaug er VMs største favoritt, og skal normalt gå fra konkurrentene på denne distansen. Charlotte Kalla er normalt flink til å finne formen til mesterskap. Ebba Andersson, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Krista Pärmäkoski og Natalja Neprjajeva må slåss om de andre medaljene.

23/2: 30 km fellesstart med skibytte, menn

Gull: Aleksandr Bolsjunov, Russland

Sølv: Sergej Ustjugov, Russland

Bronse: Martin Johnsrud Sundby, Norge

Vurdering: Utfallet av dette er åpent og har to scenarioer: 1) Løypene er tøffe, men ikke for tøffe. Det blir samlet felt og da vil Klæbo og Iversen kjempe om de gjeveste medaljene. 2) Niskanen, Bolsjunov, Sundby, Røthe, Manificat og andre kapasitetsløpere kommer til å sette inn et råkjør tidlig og sprenger feltet på den klassiske delen. Da vil i hvert fall Klæbo få problemer med å henge med. Vi tror det blir et forrykende tempo på klassiskdelen.

23/2: Hopp stor bakke, menn

Gull: Ryoyu Kobayashi, Japan

Sølv: Kamil Stoch, Polen

Bronse: Stefan Kraft, Østerrike

Vurdering: Kamil Stoch har «vært der» hele tiden, men ikke vært på samme vinnerspor som tidligere sesonger. Nå har en Polens største idrettshelter funnet tilbake til formen. Får tøff kamp av hoppukevinner Kobayashi, som har 11 seire og 16 pallplasser i verdenscupen. Mange spørsmål rundt de norske hopperne som har trøblet med disker og skader.

24/2: Lagsprint klassisk, kvinner

Gull: Sverige

Sølv: Norge

Bronse: Russland

Vurdering: Hvor god er formen til Stina Nilsson etter skadeoppholdet? Det kan avgjøre denne klassiske lagsprinten. Sverige har sterke sprintere, blant andre Maja Dahlqvist, som parkerte Caspersen Falla på oppløpet i lagsprinten i Lahti. Norges lag blir trolig Caspersen Falla og Flugstad Østberg.

24/2: Lagsprint klassisk, menn

Gull: Norge

Sølv: Finland

Bronse: Russland

Vurdering: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen var Norges lag i Lahti-VM for to år siden. Iversen falt på oppløpet den gangen og Norge mistet gullet. Her er det duket for revansj for trønderduoen. Får tøff konkurranse av Russland og Finland.

24/2: Kombinert lagsprint

Gull: Norge

Sølv: Tyskland

Bronse: Østerrike

Vurdering: Norge stiller et kruttsterkt lag med Riiber og Graabak, som vant et verdenscuprenn i Lahti for halvannen uke siden. Tyskerne har nok flere å ta av målt i bredde, men ikke vinterens toppnivå til Riiber.

24/2: Hopp lag stor bakke, menn

Gull: Polen

Sølv: Tyskland

Bronse: Slovenia

Vurdering: Norge vant denne øvelsen i OL i fjor, men har trøblet mye i vinter med disking og skader. To av konkurransenene har endt med norsk diskvalifikasjon og OL-mesterne strutter ikke av selvtillit om dagen. Dette blir et bikkjeslagsmål om pallplassene mellom Polen, Tyskland, Japan, Slovenia, Østerrike og forhåpentligvis Norge.

26/2: 10 km klassisk, kvinner

Gull: Therese Johaug, Norge

Sølv: Ebba Andersson, Sverige

Bronse: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Vurdering: Vi har lett, og vi har lett, og vi har lett etter grunner til at Therese Johaug ikke skal vinne denne distansen. Men vi finner ingen. Johaug har vært best i det hun har stilt opp i på tidligere i vinter, og vi finner ikke gode nok argumenter til at hun ikke skal klare det her heller. Et par svenske jenter, et par norske jenter, og en finsk eller russisk jente kjemper om de andre medaljene.

26/2: Laghopp kvinner

Gull: Tyskland

Sølv: Slovenia

Bronse: Østerrike

Vurdering: Dette er en helt ny VM-øvelse som ble lagt inn i programmet få uker før mesterskapet startet. Norge har verdens beste hopper, Maren Lundby, men nivået på laget er for ujevnt til at man kan drømme om medalje av aller edleste valør.

27/2: 15 km klassisk, menn

Gull: Iivo Niskanen, Finland

Sølv: Aleksandr Bolsjunov, Russland

Bronse: Martin Johnsrud Sundby, Norge

Vurdering: Et knallsterkt felt der 10–15 mann kan kjempe om medaljer. Men vi tror gullet vil stå mellom to menn: Maskinene Niskanen og Bolsjunov. Finnen har ikke vist mye i vinter. Men det gjorde ikke klassiskeksperten før VM 2017 og OL 2018, heller. Niskanen vant de to løpene han ville vinne: 15 kilometer klassisk i VM og 50 kilometer klassisk i OL.

27/2: Hopp normalbakke, kvinner

Gull: Maren Lundby, Norge

Sølv: Katharina Althaus, Tyskland

Bronse: Sara Takanashi, Japan

Vurdering: Maren Lundby vant OL-gull i fjor og er favoritt også til å vinne sitt første VM-gull. Etter en ujevn start på sesongen, hadde Toten-jenta en sterk rekke på seks av syv seire fra midten av januar til starten av denne måneden. Viste at hun takler favorittstempel da hun satt alene igjen på toppen som siste hopper i OL i fjor.

28/2: Stafett kvinner 4 x 5 km

Gull: Norge

Sølv: Sverige

Bronse: Russland

Vurdering: Dette er første kvinnestafett i mesterskap siden Lahti-VM i 2001 uten Marit Bjørgen på laget. Norge har vunnet de fire siste kvinnestafettene og er favoritt også denne gangen, men vil få tøff kamp spesielt fra et sterkt svensk lag med Charlotte Kalla og Ebba Andersson.

28/2: Kombinert (normal bakke/10 km)

Gull: Jarl Magnus Riiber, Norge

Sølv: Akito Watabe, Japan

Bronse: Johannes Rydzek, Tyskland

Vurdering: Om det er liten eller stor bakke har lite å si for Riiber. Han hopper godt uansett. Og når han har tatt så store steg i langrenn før denne sesongen, er det klart for «lønningsdag» i Seefeld. Favoritt til å ta sitt tredje VM-gull på én uke.

1. mars: Stafett menn 4 x 10 km

Gull: Norge

Sølv: Russland

Bronse: Frankrike

Vurdering: Norge har vunnet ni strake herrestafetter i VM-sammenheng. Vi ser ingen grunn til at det ikke skal ende i norsk jubel i Seefeld, heller. For to år siden gjorde Finn-Hågen Krogh det Petter Northug hadde gjort fem ganger før ham, spurtet Norge til seier. Han holdt unna for sterke Sergej Ustjugov på den siste etappen i Lahti. Norge får knallhard kamp av et meget sterkt russisk lag også denne gangen. Men Russland tar ikke Johannes Høsflot Klæbo i en spurt.

1. mars: Hopp normal bakke, menn

Gull: Kamil Stoch, Polen

Sølv: Ryoyu Kobayashi, Japan

Bronse: Dawid Kubacki, Polen

Vurdering: Det hoppes lite i små bakker, men det finnes få argumenter for at de beste hopperne heller ikke skal være best der. Trolig blir dette en ny duell mellom verdens to beste skihoppere denne vinteren. Eller kan vi håpe på en norsk opptur etter mye trøbbel i vinter?

2. mars: 30 km fristil kvinner

Gull: Therese Johaug, Norge

Sølv: Charlotte Kalla, Sverige

Bronse: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge

Vurdering: Vi tror Therese Johaug kroner et fantastisk VM med sitt fjerde gull. Hun har vunnet denne distansen i VM to ganger tidligere, én i fristil (Oslo 2011) og én i klassisk (Falun 2015). Johaug kommer til å gå fra tidlig og kampen om medaljene vil stå mellom et par norske, svenske og russiske jenter.

2. mars: Kombinert lagkonkurranse

Gull: Tyskland

Sølv: Norge

Bronse: Østerrike

Vurdering: Norge har Riiber, men Tyskland har flere utøvere på topp-10-listen og er jevnere besatt i lagkonkurransen. Likevel er ikke tyske kombinertløpere så dominerende som de var for noen få år siden.

2. mars: Hopp mixed lag (normal bakke)

Gull: Tyskland

Sølv: Japan

Bronse: Norge

Vurdering: To hoppere fra hvert kjønn danner lagene. Maren Lundby og Anna Odine Strøm/Silje Opseth er trolig de to norske damene, mens det er veldig usikkert hvilke to herrehoppere som representerer Norge. Det er definitivt medaljepotensial for Norge i denne disiplinen, men Japan, Østerrike og Tyskland har også sterke lag.

3. mars: 50 km fristil menn

Gull: Dario Cologna, Sveits

Sølv: Alex Harvey, Canada

Bronse: Simen Hegstad Krüger, Norge

Vurdering: Det er kun én ting mesterskapsløperen Cologna mangler: Femmilsgullet. Cologna har ikke vist veldig mye i vinter, men sveitseren vet nøyaktig hvordan han skal prikke inn formen. Og han får lov til det ettersom han i motsetning til for eksempel nordmenn må kjempe for å komme med på laget. Det samme gjelder regjerende mester Harvey. Krüger er uthvilt og full av revansjlyst etter vrakingen på 30-kilometeren.