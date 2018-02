Dette bildet er både rørende og vakkert

Ti år skiller Bjørgen og den andre bronsevinneren: – Marit var et idol for meg

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Selv om man ikke er norsk må TV-bildene fra torsdagens OL-øvelser være god reklame for idretter som ikke er spesielt utbredt i vertsnasjonen.

Det skjer bare en dag etter at bortimot alt var galt med Pyeongchang-OL. Uværet sørget for utsatte konkurranser, nødmeldinger og utrivelig stemning. Kombinertløper Jørgen Graabak langet ut og mente Pyeongchang egnet seg som OL-vertsby for øvelsene bob og isdans, ikke noe mer. I tillegg er det kommet kritikk mot det manglende folkelivet, med pinlig glisne tribuner på tirsdagens langrennssprint som godt eksempel. IOC-veteran Gerhard Heiberg måtte svare og syntes synd på både arrangøren og utøverne.

Nå er det tyst fra kritikerne.

Sola skinte fra blå himmel da Aksel Lund Svindal, midt på natta hjemme i Norge, suste ned utforbakken. 35-åringen vant gull i Vancouver for åtte år siden og kopierte bragden i natt. Mellom de to seirene har Svindal vært forfulgt av skader. I sommer var han nesten ikke i stand til å gå. Viljen og evnen til å komme tilbake viser en ekstrem mental styrke og er en inspirasjon for både idrettsutøvere og mannen i gata som møter problemer i hverdagen.

Til nå i OL er Svindals gull Norges største øyeblikk. Jeg ser ikke helt hva som skal til for å overgå det.

Det som skjedde noen timer senere på langrennsarenaen er imidlertid ikke langt unna. Jeg vurderte å bruke dagen til å beskrive de stusslige langrennskonkurransene her i Sør-Korea, men slo fra meg ideen da snøføyka, kulden og de glisne tribunene var erstattet med et postkort-aktig bilde av stadion torsdag morgen.

Vinden var nesten borte, sola som skinte over Svindal var fortsatt på plass, og jammen var det ikke ganske bra publikumsoppmøte også. Å forvente folkefest på et langrenn i Sør-Korea, er som å tro på stinn brakke på en kamp i amerikansk fotball i Trondheim. Men kulissene var på plass da Marit Bjørgen med tidlig startnummer gikk ut på 10-kilometeren. Sammen med lagvenninnene hadde hun sett Svindals løp på TV før de dro fra hotellet. Det ga inspirasjon.

Som på 15-kilometeren viste Bjørgen at hun mangler litt på det nivået hun har hatt i tidligere mesterskap. Bjørgen delte bronsen med Krista Pärmäkoski. Favoritten Charlotte Kalla tok sølv, mens Ragnhild Haga gjorde som Simen Hegstad Krüger på tremila. Litt fra intet sjokkerte hun både konkurrenter og publikum med en tid ingen var i stand til å matche.

Øyeblikket da den gamle skidronningen Marit Bjørgen gikk bort til Haga etter målgang var både rørende og vakkert. Bjørgen ble stående lenge hos den ferske vinneren. Med hendene plantet i panna satt Haga i snøen. Hun så fortumlet ut. Bjørgen prøvde å overbevise henne om hva som faktisk hadde skjedd – at Haga var blitt olympisk mester. På pressekonferansen etterpå fortalte gullvinneren at hun satte stor pris på det Bjørgen gjorde, på samme måte som hun verdsetter Bjørgens morsrolle i laget høyt.

Bjørgen gleder seg over å ha vunnet bronse i stedet for å tenke på tapt gull og sølv. Hun virker komfortabel med situasjonen, som er annerledes enn i tidligere mesterskap. Tikilometeren viste det vi har sett tegn på i hele vinter, og som den første OL-distansen signaliserte. Det pågår et tronskifte. Bjørgen er i ferd med å tre av, men det er fortsatt ikke helt klart hvem som vil overta. Kalla står først i rekken, men nå viser også Haga at hun blir en løper som må regnes med.

Bildet av Pyeongchang-OL er ikke like svart-hvitt som det som ble presentert på onsdag. Fortsatt er det grunn til å stille spørsmål både til tildelingen og arrangementet, blant annet i hvor stor grad lekene egentlig vil øke utbredelsen av grener som langrenn, hopp og kombinert i Asia.

Men sørkoreanerne har i hvert fall vist at de med været på sin side kan arrangere skirenn som ikke står noe tilbake for konkurranser i Europa.