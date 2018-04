Dette dokumentet viser skiforbundets hemmelige avtale. Da den utløp, kom e-postene som tok Coop på sengen.

Saken oppdateres.

– Vi er fortsatt like sjokkerte og overraskede over vendingen.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Takle Friis. Det er seks dager siden Norges Skiforbund (NSF) offentliggjorde vrakingen av dagligvarekjeden som samarbeidspartner.

Tre uker tidligere hadde det virket overveiende sannsynlig at Coop skulle erstatte Norgesgruppens Spar som sponsor.

Coop har rettet sterk kritikk mot Norges Skiforbunds oppførsel – uten å gå i detalj.

Aftenposten har imidlertid fått tilgang på intensjonsavtalen som Coop og Norges Skiforbund inngikk i mars. Og etter det Aftenposten forstår, har man innad i Coop vanskelig for å forstå at Skiforbundet kan ha fulgt denne avtalen.

U-svingen

La oss skru tiden tilbake til starten av mars.

Norges langrennsstjerner tynte ut sesongens siste krefter. Samtidig utspilte det seg en dragkamp i kulissene – med store summer involvert.

Coop og Norgesgruppen hadde begge ambisjoner om å sikre seg en sponsoravtale med Norges Skiforbund. På dette tidspunktet undertegnet Coop og skiforbundet en intensjonsavtale. Denne inneholdt en såkalt eksklusivitetsklausul. Gjennom klausulen forpliktet skiforbundet seg til ikke å forhandle med en tredjepart – det vil si kun forhandle med Coop – mellom 7. mars og 31. mars.

Under punktet «Bakgrunn» i intensjonsavtalen står det at NSF Langrenn «av hensyn til bestillinger for neste sesong har behov for en bekreftelse på at det er en sannsynlighet for at man kan komme til enighet».

7. mars virket altså Coop å være i førersetet. Så utviklet dragkampen seg slik:

Torsdag, 22. mars: Torbjørn Johannson i Norgesgruppen bekrefter overfor TV 2 at de «ikke fornyer avtalene» med Norges Skiforbund.

Lørdag, 31. mars: Eksklusivitetsklausulen mellom Coop og skiforbundet går ut. Så begynner utviklingen som tar Coop på sengen. I en e-post skriver Bjervig til Coop at langrennskomiteen har mottatt «vesentlige bekymringer» fra samarbeidspartnere og utøvere.

Onsdag, 2. april: Espen Bjervig skriver følgende til Coop i en e-post: «Langrennskomiteen (LK) har i dag behandlet avtaleutkastet slik det forelå fredag før palmehelgen og dessverre forkastet avtalen».

Fredag, 13. april: Norges Skiforbund offentliggjør at de har forlenget avtalen med Norgesgruppen.

22. mars virket det altså som at Torbjørn Johannson hadde gitt opp avtalen med skiforbundet. Så endret alt seg på noen få dager.

– Vi fikk veldig mange henvendelser fra skimiljøet og utøvere som synes det var trist. De lurte på om vi ikke kunne prøve på nytt, sier Johannson – som er styreleder i Norgesgruppen-selskapet ASKO.

– Når gjenopptok dere forhandlingene med Norges Skiforbund?

– Etter påske. Det var i begynnelsen av april. Det var enten i slutten av uken etter påske eller i begynnelsen av uken etter, erindrer Johannson.

Avviser avtalebrudd

Ifølge Johannson innledet altså Norgesgruppen og Norges Skiforbund nye samtaler rundt 6.- 10. april. Det betyr i så fall at skiforbundet i 4–5 dager sto på bar bakke. Forhandlingene med både Coop og Norgesgruppen var avsluttet.

Så var ikke Norges Skiforbund bekymret for å stå uten en avtale? I en e-post svarer markeds- og administrasjonssjef Espen Bjervig slik:

– Risikoen for å stå uten samarbeidspartnere vil alltid være til stede.

Den forklaringen får kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Takle Friis til å stusse.

– Det er motstridende med de signalene han sendte oss 8. mars. Da ba han konsernsjefen vår (Geir Inge Stokke) om en garanti for at det ble en avtale, fordi han ikke ville risikere å stå uten samarbeidspartner.

Ifølge Friis var denne bekymringen – fra skiforbundets side – årsaken til at det ble lagt inn en eksklusivitetsklausul i avtalen.

Bjervig sier at han ikke har anledning til å kommentere innholdet i intensjonsavtalen.

– Forhandlet dere med Norgesgruppen mens dere hadde eksklusivitetsklausul med Coop?

– Nei, slår Bjervig fast.

– Det skjer ikke ofte

Som styreleder i Sponsor- og Eventforeningen har Gunnar Glavin Nybø god kjennskap til sponsorbransjen. Han presiserer at han ikke har innsideinformasjon om forhandlingene, men uttaler seg på bakgrunn av medieoppslag.

– Det at styret i NSF langrenn takker nei til en ferdigforhandlet avtale, uten å vite med 100 prosent sikkerhet at man har en annen aktør i denne kategorien, skjer etter min erfaring ikke ofte, sier Glavin Nybø.

Men det var likevel nettopp det Norges Skiforbund gjorde, ifølge Bjervig. Glavin Nybø trekker imidlertid NSFs attraktivitet som sponsorobjekt kan ha spilt inn.

– Jeg anser derfor at styret må ha følt seg ganske sikre på at man enten kunne få til en avtale med Spar og Norgesgruppen eller en annen aktør i denne kategorien.

Tar selvkritikk

Norgesgruppen har – gjennom ulike datterselskaper – sponset Norges Skiforbund siden 2007. Da nyheten om at Coop hadde blitt vraket sprakk fredag 13. april, oppga Norges Skiforbund «lojalitet» som grunn.

Men på et tidspunkt i prosessen godtok altså NSF en klausul som utelukket Norgesgruppen fra forhandlingene i tre uker.

– Det var litt frem og tilbake, det er det ofte i forhandlinger. Av og til blir man skuffet, men så er det mulig å ta opp tråden igjen, sier Johannson i Norgesgruppen.

– I sammenheng med lojalitet – hva tenker du om eksklusivitetsklausulen mellom skiforbundet og Coop?

– Det at vi fikk til en avtale til slutt, betrakter jeg som et uttrykk for et godt og lojalt samarbeid, svarer Johannson.

Det var en turbulent reise – men til slutt fant altså NSF og den mangeårige sponsoren tilbake til hverandre. Sett i ettertid har Norges Skiforbund sine betenkeligheter med eksklusivitetsklausulen, forteller Espen Bjervig.

– I etterkant ser vi at dette kunne vært vurdert grundigere i prosessen, innrømmer han.