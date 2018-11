Dette er de ti konkurrentene Johaug frykter mest

Jeg velger å reise alene til Danmark for å bli gravid i stedet for å lure en mann

Saken oppdateres.

KUUSAMO/OSLO: Therese Johaug viste at hun er i fantastisk form da hun gjorde comeback på Beitostølen forrige helg. 30-åringen vant både 10 kilometer klassisk og 10 kilometer friteknikk med god margin.

Mange har stilt seg spørsmålet: Kommer Therese Johaug til å gå rett inn og dominere i verdenscupen?

Hovedpersonen selv har gjentatte ganger forsøkt å snakke ned forventningene rundt seg selv.

Fikk du med deg vårt intervju? Etter to år på utsiden trodde Therese Johaug at hun var over det verste. Så kom sommeren 2018.

Tror på Johaug-dominans

Astrid Uhrenholdt Jacobsen sa i et intervju med VG nylig at hun frykter at langrenn på damelangrenn kan bli kjedelig med Johaug tilbake.

– Nei, jeg kan love her og nå at det ikke blir kjedelig. Det kommer til å bli tette dueller. Det er mange jenter som har tatt steg, er Johaugs svar.

Søndag er hun tilbake i verdenscupen når hun går 10 kilometer klassisk i Ruka.

– Det skal vel mye til at hun gjør helt rent bord, for det vil nok svinge litt, både for henne og konkurrentene. Men det vil overraske meg om hun ikke vil være den dominerende løperen på distanse, sier tidligere langrennshelt Frode Estil.

Petra Thorén er kommentator i svenske Aftonbladet. Hun tror Johaug kommer tilbake sterkere enn noensinne.

– Hun har vært nede i kjelleren og møtt sine indre demoner, ingenting kan forstyrre henne nå. Hun har tapt alt og kan bare vinne igjen. Sannsynligvis dominerer hun sesongen fra start av. Samtidig håper jeg at flere konkurrenter som har vært aktive mens Therese var utestengt har gjort en god jobb med å kutte ned avstanden som fantes i 2016.

Både norske og utenlandske

Men det blir ikke noen enkel vei til toppen for den norske langrennsstjernen. Vi har spurt Johaug selv om hvem hun tror blir den største utfordringen å slå denne sesongen, der hun kun planlegger å gå distanserenn.

– I Norge så vi jo at Ingvild (Flugstad Østberg) gikk veldig fort på Beitostølen. Det blir moro å se hva Astrid (Uhrenholdt Jacobsen), Heidi (Weng), Kari (Øyre Slind) og Ragnhild (Haga) kan få til, sa Johaug, før hun nevnte et knippe utenlandske løpere:

Charlotte Kalla

Stina Nilsson

Krista Pärmäkoski

Teresa Stadlober

Jessica Diggins

Ekspertene er ganske enige i Johaugs utvalg. Frode Estil trekker frem følgende navn på spørsmål om hvem som trolig blir de tøffeste konkurrentene.

– Ingvild Flugstad Østberg, Krista Pärmäkoski, Charlotte Kalla, Jessica Diggins, kanskje Stina Nilsson i lettere løyper, sier han.

Thorén nevner mange av de samme. Kalla, Pärmäkoski og Diggins, men trekker også frem russiske Natalia Nepryeava, samt Heidi Weng og Ragnhild Haga.

Vi har tatt en titt på dem Johaug tror blir hennes tøffeste konkurrenter denne sesongen:

Charlotte Kalla (31):

Verdenscupen sammenlagt i 2017/18: 7. plass.

Den svenske skiyndlingen har vært å regne med i en årrekke. Viste blant annet i OL at hun på sitt beste er vanskelig å stoppe. Vant blant annet gull på 15 kilometer med skibytte.

– Kalla gjorde et sterkt klassiskløp i Bruksvallarna (17. november), men tapte det korte fristilsløpet mot Ebba Andersson. Hun virker dog veldig harmonisk og har trent godt, sier Petra Thorén.

Krista Pärmäkoski (27):

Verdenscupen sammenlagt i 2017/18: 4. plass.

– Jeg vet Krista er i god form, og jeg vet at hun blir tøff å slå, var Johaugs egen vurdering fredag da hun ble spurt av finsk presse.

Og hun har et poeng. Finnen er blitt nummer to og fire i verdenscupen de siste to sesongene, og i OL i vinter tok hun hele tre medaljer individuelt: Ett sølv og to bronsemedaljer.

Les mer om finnen: Johaug-rivalens muskler vekker oppsikt – fikk et spesielt tilbud

Jessica Diggins (27):

Verdenscupen sammenlagt i 2017/18: 2. plass.

Amerikaneren er lynrask, og har tatt store steg de siste sesongene. Tok OL-gull i lagsprint i Sør-Korea, og i verdenscupen sammenlagt endte det med en imponerende annenplass.

Stina Nilsson (25):

Verdenscupen sammenlagt i 2017/18: 12. plass.

Slo igjennom som sprinter, der hun kjemper med Maiken Caspersen Falla om å være verdens beste. Har også i økende grad vist at hun kan hevde seg på distanse. Frode Estil mener hun kan være veldig farlig i lett terreng.

– Nilsson hadde ikke toppfart på sprinten i Bruksvallarna og må kanskje konkurrere seg i gang. Ting er litt mer usikre for hennes del (sammenlignet med Kalla, jour.anm.), sier Thorén.

Teresa Stadlober (25):

Verdenscupen sammenlagt i 2017/18: 8. plass.

Trekkes frem av Johaug selv. Tidligere juniorverdensmester som stadig blir bedre. Imponerte i Tour de Ski forrige sesong, der hun ble nummer fem sammenlagt, men var blant annet nest raskest på den siste etappen opp monsterbakken.

Ingvild Flugstad Østberg (28):

Verdenscupen sammenlagt i 2017/18: 3. plass.

Må naturligvis nevnes. Viste på Beitostølen at hun er i nærheten av Johaug.

I tillegg har man altså norske profiler som Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind og Heidi Weng som Johaug sier hun gleder seg til å måle krefter mot. Sistnevnte har riktignok selv vært pessimistisk før sesongstart, og har blant annet i et intervju med Dagbladet avskrevet seg selv i kampen om sammendraget i verdenscupen.