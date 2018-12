Dette husker Bjørndalen best fra Northugs karriere

Saken oppdateres.

Petter Northug gir seg som langrennsløper på toppnivå. Det fortalte han på en pressekonferanse onsdag.

Dermed er en av tidenes mest begivenhetsrike norske idrettskarrierer over.

Hylles av Bjørndalen

Nå kommer hyllesten fra flere norske idrettshelter. Blant andre skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen.

– Det er nok rykket på stafetten i Sapporo (2007, jou.anm.) jeg husker best, men det han gjorde under VM i Oslo er legendarisk, sier Bjørndalen.

Den tidligere skiskytteren var også i den norske langrennstroppen som ble sendt til mesterskapet i Japan. Han mener bare én mann har betydd like mye for norsk langrenn som Northug.

– Den eneste som har betydd i nærheten like mye som han for norsk langrenn er Bjørn Dæhlie. Ellers har ingen vært i nærheten det Northug har gjort for å skape interesse for langrennssporten.

Bjørndalen har selv gått renn mot Northug flere ganger.

– Han har to personligheter. I sporet er han et villdyr, som gjør det som skal til for å vinne. Utenfor er han en rolig og artig fyr med godt humør – han har alltid en spøk på lur.

– En rockestjerne

Den tidligere alpinisten Kjetil André Aamodt mener Northug har vært en fargeklatt, som har «gått ut av boksen».

– Det har aldri vært en rockestjerne som han i langrenn tidligere. Han er morsom, ekstraordinær og annerledes. Det har vært utrolig gøy å ha en sånn fyr i skisporten. Selvfølgelig har det vært på godt og vondt til tider, men dette er underholdningsbransjen – og der er han i særklasse.

Aamodt, som selv har fire OL-gull mener Northugs største styrke har vært hodet og innstillingen hans.

– Han er helt klart en av de største vi har hatt, både som profil og sportslig. Han har jo 13 VM-gull, de fleste av dem er individuelle. Sportslig har han vært vanvittig, på en spektakulær måte. Det er imidlertid vanskelig å rangere.