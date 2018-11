Dette spørsmålet forundrer sprintstjernen: «Ja, når skal du gå mer enn bare sprint?»

Saken oppdateres.

RUKA: Hun har fire VM-gull og ett OL-gull, men det er likevel slik at Maiken Caspersen Falla til stadighet nærmest får spørsmålet indirekte om når hun skal bli en «ordentlig» langrennsløper.

– Jeg får ofte spørsmål av journalister: «Ja, når skal du gå mer enn bare sprint.» Det er jo et rart spørsmål å få. Et spørsmål om hvorfor jeg går sprint, er greit. Men et spørsmål om hvorfor jeg går bare sprint, er rart å få. Det er ingen distanseløpere som får spørsmålet om hvorfor de bare går distanse, sier hun.

– Har ikke B-stempel

Fredag morgen seilte hun rundt i sprintløypa i finske Ruka. Tok et par drag på oppløpet sammen med lagvenninner, pratet med trener Ole Morten Iversen og Geir Endre Rogn. Det var litt spent stemning i de finske skoger før sesongens første alvor.

Hun er favoritt i lørdagens klassiske sprint. Denne sesongen er nesten halvparten av alle verdenscuprenn sprint.

Maiken Caspersen Falla Født: 13. august 1990. Fra: Gjerdrum. Bor: Lillehammer. Klubb: Gjerdrum IL. Meritter: 1 OL-gull (sprint i Sotsji 2014), 1 OL-sølv (sprint i Pyeongchang 2018) 1 OL-bronse (lagsprint Pyeongchang 2018), 4 VM-gull (1 individuelt; Lahti 2017, og 2 lagsprint; Falun 2015 og Lahti 2017), 3 VM-bronse. Verdenscupen: 136 starter. Hun har vunnet 16 renn og vært på pallen 45 ganger. Første verdenscuprenn: 24. februar 2009 i Liberec (ble nummer 39 og kom ikke til kvartfinale).

Og selv om Falla selv synes det av og til kan virke som om sprinterne er sett litt ned på av noen, er Ole Morten Iversen sikker på at det ikke er slik.

– Nei, sprintlangrenn har ikke noe B-stempel. Se på Sverige. Der er en av deres aller største stjerner, Stina Nilsson, sprinter, sier Iversen.

Han mener også at det er vanskelig å kunne komme opp på et godt nivå i distanselangrenn. Det er mange sprintrenn, og de som går helt til finalen er gjennom svært krevende konkurranser.

– Det blir rett og slett ikke tid til å trene på distanselangrenn, sier Iversen.

Falla mener selv at det ikke er aktuelt å satse på verdenscupen sammenlagt ennå.

– Det er på flere måter lettere å skulle gå et distanserenn – da bruker man mindre tid. I en sprintkonkurranse går du fire ganger og hele dagen er du på stadion. Det er vanskelig å finne krefter til å gå alt. Jeg må gå færre heat, droppe noen sprintrenn, dersom jeg skulle klare å komme i nærheten av å vinne verdenscupen.

Mest pop i Sverige

Ole Morten Iversen har tidligere trent de svenske langrennsjentene og har på nært hold fått oppleve populariteten til den svenske sprintdronningen. Og i Sverige er det i hvert fall ikke snakk om at sprint har lavere status. Det har også Falla merket.

– Det er mer oppmerksomhet fra Sverige enn fra Norge i perioder. Duellen mellom meg og Stina blir lagt merke til. I Norge er det mange flere som konkurrerer om oppmerksomheten, sier hun.

Men at det mangler litt på den norske oppmerksomheten lar hun seg ikke plage av.

– Slik har det alltid vært. Det passer meg fint. Da føler jeg meg mer som en outsider, og jeg føler at det presset jeg har, legger jeg på meg selv. Det er slik at jeg da kan slå nedenfra i stedet for at det skal forventes seier gang etter gang. Jeg alltid en outsider.

Men på lørdagens sprint er ikke Maiken Caspersen Falla outsider. Hun er favoritt. Men hun kan ikke garantere at også denne sesongen blir en lang duell med bare Stina Nilsson.

Mange som kommer

Hun nevner utfordrere i fleng:

– Sophie Caldwell blir sterk. De andre svenske jentene som Hanna Falk og Jonna Sundlin, blir gode. Laurien van der Graaf blir god. Det er i det hele tatt mange som kan ta steget opp denne sesongen. Ja, og jeg må ikke glemme Katja Visnar. Nå har hun hatt en sesongoppkjøring uten sykdom, sier hun.

Hun har spesielt gode forutsetninger for å vite hvorfor Visnar kommer til å bli sterk denne sesongen. Slovenske Visnar har bodd sammen med ektemannen Ola Vigen Hattestad på Mesnali mellom Lillehammer og Sjusjøen i mange år. Falla, som bor på Lillehammer, har hatt Visnar som fast treningskamerat. Nå har Hattestad fått jobben som assistenttrener på det slovenske landslaget.

I sommer var Falla på samling med det slovenske laget i Bled hvor familien Hattestad/Visnar når har slått seg ned.

– Det er vel ikke bare Katja som kan bli sterk i vinter. Flere av de slovenske jentene er gode, sier Falla.