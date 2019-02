Disse tre kan skape navnekaos i VM

Her får lillebror gode råd av Petter Northug

Saken oppdateres.

MERÅKER: Heidi Weng (27) er et kjent navn i langrennskretser, også internasjonalt.

Tvillingsøstrene Lotta og Tiril Udnes Weng (22) er ikke like kjente, men nå kommer de for fullt.

Sprinteren Lotta vant NM-gull, sitt første som senior. Søster Tiril ble nummer fire. Duoen er femmenninger til mer kjente Heidi Weng.

– Det er mange som spør om Heidi er søsteren vår, sier Lotta.

Hun har forstått at det er noe forvirring rundt Weng-navnet, som ikke er så vanlig. Og at det ofte sies at de er firmenninger til 27-åringen fra Ytre Enebakk.

Selv kommer de fem år yngre løperne fra Årnes i Nes kommune, men de bor på Lillehammer. Det gjør for så vidt Heidi Weng også.

Og nå kan det ende med at alle tre kommer seg med i VM-troppen til Seefeld.

Alltid én Weng på laget

Heidi er helt bankers, og har vært fast i VM og OL i mange år. BUL-løperen har fire VM-gull, og vant Tour de Ski 2016/17 og 2017/18. Seier i verdenscupen sammenlagt hører også med i de samme to sesongene.

Lotta Udnes Weng er bare i starten på sin karriere, men har en stor fot innenfor sprintlaget.

Etter finalen i Meråker opplevde hun at tvillingsøster Tiril kom bort til henne og sa:

– Nå dro jeg deg inn til NM-gull.

Hun ga søsteren en luke og vinneren var takknemlig. Hun kom seg inn foran juniorverdensmester Kristine Stavås Skistad, som igjen beseiret Maiken Caspersen Falla.

Etter alt å dømme kan Lotta også ta mål av seg til en VM-plass, selv om landslagstrener Ole Morten Iversen sier at han ikke tar ut laget før etter verdenscupen i Lahti til helgen.

En liten glippe

Fortsatt står en dør halvveis åpen, og Mari Eide, som falt i semifinalen, drømmer om at den økende formen skal gjøre at hun kiler seg inn på laget.

Ingen kan i alle fall ta plassen fra Maiken Caspersen Falla. Hun har sittet på sprinttronen i en årrekke. Det er ingen tvil om at flere unge vil overta.

– Vi trenger et par år på å nå verdenstoppen. Norge får vente, ler Lotta Udnes Weng.

Dette var hennes andre NM-deltagelse i sprint.

– I fjor kræsjet jeg og Tiril inn i hverandre. Da var det på hodet ut, ler hun.

Ingen god prolog

Lotta følte seg ikke trygg på VM-plass før start, og var irritert på seg selv etter prologen der hun ble nummer 12.

Nå begynner drømmen om VM-billett å bli mer realistisk for 22-åringen som har hatt Marit Bjørgen som forbilde.

Hun håper at også søsteren blir tatt ut Seefeld.

– Vi har alltid trent sammen. Jeg heier nesten like mye på henne som på meg selv.

Feiringen av NM-gullet og finaleplasser til begge søstrene skulle foregå i hytta som klubben leier i Meråker. Skjønt feiring? Det ble noe potetgull.