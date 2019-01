Dobbeltseier for de norske langrennsherrene på lagsprinten

Har du besøkt USAs raskest voksende by? Det er her det skjer

Saken oppdateres.

Skar fulgte opp lørdagens seier med å herje på lagsprinten søndag. Han kunne juble sammen med makker Erik Valnes.

Det var jevnt helt til slutten, men Skar giret opp på oppløpet og vant komfortabelt. Brandsdal gikk Norges 2.-lag inn til annenplass etter en jevnt spurt mot Russland. Brandsdal var på lag med Pål Golberg.

Ny maktdemonstrasjon

Skar viste dermed nok en gang at han er blant verdens aller råeste sprintere. Lørdag sa han at han føler seg trygg på at han får gå distansen i VM. Søndag la han inn nok en strålende søknad.

– Han har lekt med konkurrentene i semifinalen og finalen, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Skar på direkten.

For lagkamerat Valnes ble det også en perfekt avslutning på en glimrende helg. Lørdag overrasket han med tredjeplass. Fra før hadde han aldri kommet høyere på resultatlisten enn 22.-plass i verdenscupen.

Mange favoritter hvilte

Flere av de sterkeste sprinterne står over denne helgen. Blant andre Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, samt flere russiske stjerner hviler etter Tour de Ski.

Lagsprint står på programmet i VM i Seefeld, som starter neste måned.

I kvinneklassen så det også lenge ut som det kunne bli norsk seier, men to svenske lag parkerte Maiken Caspersen Falla på oppløpet. Norges førstelag, som også besto av Mari Eide, ble dermed nummer tre.

Annetlaget, med Ane Appelkvist Stenseth og Kathrine Harsem, ble nummer seks.

(©NTB)