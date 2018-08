Dramatikk i Lysebotn Opp: OL-vinner fikk skistav gjennom foten

Latteren satt løst under minnestunden for Thorvald Stoltenberg

Saken oppdateres.

Det ble dramatisk rett før start på herrenes utgave av Lysebotn opp.

Den svenske skiskytteren Peppe Femling fikk en stav gjennom leggen på oppvarmingen, og måtte fraktes bort fra området i luftambulanse.

Bilder viser at skistaven gikk langt inn i den høyre leggen til svensken. Treneren for de svenske skiskytterne, Johan Hagström, forteller til NRK at han måtte kjøre ut til siden for en møtende bil. Avstanden mellom Femling og bilen ble for liten, og staven havnet inn i leggen hans.

Fått med deg denne? Therese Johaug brakk staven, knuste rekord og hadde Skofterud i tankene i comeback-rennet

Må opereres ut

Ifølge Hagström satt deler av staven fortsatt i leggen da han ble sendt til sykehuset i Stavanger. Den ble kappet i begge ender før Femling ble hentet av redningshelikopteret.

Deltakeren har hele tiden vært ved bevissthet, og pratet med de rundt seg. Han skal ha beveget på tærne og foten, så treneren håper at det bare er en muskel som er truffet av staven.

– Det er fryktelig trist, men det ser nok verre ut enn det er. Jeg vet ikke hvordan det går med han, men slik det ser ut traff staven bare muskulaturen. Han klarer å røre tærne, sier Håkan Blidberg, medieansvarlig i det svenske skiskytterforbundet til NRK.

Vant OL-gull

Svensken var på det svenske stafettlaget som vant OL-gull i skiskyting i februar.

Starten måtte utsettes i 30 minutter mens deltageren fikk legebehandling.

Kraftprøven ble vunnet av Simen Hegstad Krüger, som kom foran lagkameraten Hans Christer Holund og Simen Andreas Sveen opp de bratte bakkene.

Saken oppdateres