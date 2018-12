Dropper Tour de Ski: To svenske stjerner gjør som Johaug

Saken oppdateres.

Tirsdag ble Norges tropp til Tour de Ski offentliggjort. De aller fleste navnene sto på listen, men Therese Johaug og Ragnhild Haga glimrer med sitt fravær.

Torsdag slapp svenskene sine to tropper til konkurransen i mellomjulen og på nyåret. Som ventet var kvinnetroppen uten to av de store sammenlagtkanonene, Ebba Andersson og Charlotte Kalla. De velger som Johaug å stå over, for å forberede seg til VM i Seefeld. I stedet henter de inn flere utøvere uten verdenscupopptredener denne sesongen.

– De jentene som ikke har konkurrert i verdenscupen så langt, men som er tatt ut, har gjort det veldig bra i nasjonale konkurranser og i den skandinaviske cupen. Det føles bra at de får sjansen til å konkurrere internasjonalt, sier Rikard Grip, Sveriges landslagssjef.

– Bedre enn fryktet

Sverige har gjort det svært bra i innledningen av sesongen på kvinnesiden, og har hele sju løpere blant de 20 beste på sammenlagtlisten. Av de er det kun Stina Nilsson og Ida Ingemarsdotter som stiller i Tour de Ski.

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, synes det er synd at tre av de fem øverste på sammenlagtlisten står over.

– Det er synd, men det er bedre enn fryktet. Selv om tre av de beste skiløperne mangler, er det fortsatt stjernespekket. Så jeg er ikke redd for spenningen, sier Skinstad.

Han tror at kampen kan stå mellom Jessica Diggins, Ingvild Flugstad Østberg og Krista Pärmäkoski på kvinnesiden.

Nilsson er med

Stina Nilsson, som lenge var usikker på om hun skulle være med, sto på listen som det svenske skiforbundet publiserte torsdag.

Sterkt russisk lag

Selv om to av de aller største stjernene uteblir, er det fortsatt et slagkraftig lag som sendes til åpningsrennet i Toblach i Italia.

Det finske laget sender en mindre tropp til Tour de Ski, men Krista Pärmäkoski, er med. Russland sender også et sterkt lag, med blant annet Aleksander Bolsjunov, Denis Spitsov og Sergej Ustjugov på herresiden, og Natalia Neprjajeva og Julia Belorukova på kvinnesiden.

Skinstad tror at konkurransen er mer åpen på herresiden. Av de aller største navnene er det kun finske Iivo Niskanen som har meldt frafall. Han er klassisk-spesialist, og Tour de Ski har en overvekt av skøyteløp.

– Sjur Røthe var jo nesten ubeseiret til han ble syk, og Tour de Ski er jo nesten skapt for han. Johannes Høsflot Klæbo er jo også en naturlig favoritt, men jeg er skeptisk til hvordan han takler den siste bakken, sier Skinstad.

Han tror at de norske og russiske løperne vil dominere konkurransen på herresiden.

Her er hele den svenske troppen:

Kvinner: Mia Eriksson, Ida Ingemarsdotter, Moa Molander Kristiansen, Stina Nilsson, Maria Nordström, Linn Sömskar, Lisa Vinsa.

Menn: Calle Halfvarsson, Simon Lageson, Teodor Peterson, Daniel Rickardsson, Oskar Svensson, Viktor Thorn, Karl Johan Westberg.

Her er den norske troppen:

Menn: Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh.

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Rolsted Harsem, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.