Dyrhaug utsatt for hacking: – Ekstremt ubehagelig

Saken oppdateres.

Niklas Dyrhaug opplevde nylig at noen hacket og tok over kontrollen av Instagram-kontoen hans. Langrennsprofilen har anmeldt saken, skriver NRK.

– Det viser jo bare hvor sårbart det systemet er. Det er ekstremt ubehagelig og kjedelig. Instagram er personlig og noe man har hatt i mange år, sier Dyrhaug til kanalen.

Det var forrige onsdag at Dyrhaug skjønte at noe var galt. Han fikk melding om «uvanlig aktivitet fra Tyrkia» på Facebook, og da gikk det opp for ham at noen prøvde å ta over profilen hans.

Hackerforsøket var ikke vellykket. Noen prøvde også uten hell å kapre Dyrhaugs epost og Twitter-konto. Men på Instagram gikk det ikke like bra for trønderen.

Kontoen, som har i nærheten av 70.000 følgere, ble deaktivert av vedkommende som hacket den. Torsdag var den oppe og gikk igjen, men det skjedde utenfor Dyrhaugs kontroll. 31-åringen har nå anmeldt saken.

– Jeg måtte jo det. Det er jo ID-tyveri. Jeg snakket med politiet og de synes det var lurt å anmelde det, sier han til NRK.

Dyrhaug har i flere år vært en del av langrennslandslaget. Han står blant annet med to VM-gull i stafett.

