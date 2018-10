Ekspert: – Dette var det siste Northug trengte nå

Saken oppdateres.

Northugs to siste sesonger har vært skuffende. Sykdom har i stor grad vært avgjørende for det. Skistjernen har også slitt med sykdom i forkant av årets sesong. I sommer måtte han melde forfall flere ganger til diverse samlinger og konkurranser.

Nå er han syk igjen.

– Dette var det siste Petter Northug trengte nå, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Omgangssyke

Søndag fortalte skiforbundet at Northug har fått omgangssyke.

– Petter holder seg foreløpig i ro og vi ser an situasjonen. Vi kommer med ny status i morgen, sa medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, Øystein Andersen i en pressemelding.

Sprintlandslaget, som Northug er en del av, er for tiden på høydesamling i italienske Val Senales. Northug er flyttet til et annet hotell for å hindre smitte til de andre utøverne.

– Vi får håpe dette er av det kortvarige slaget. Det positive ved omgangssyke er at det som regel går fort over. Det henger ikke i lenge, slik luftveisplager kan gjøre, sier Skinstad.

FIKK DU MED DEG DETTE? Johaug-rivalens muskler vekker oppsikt - fikk et spesielt tilbud.

Dette kan redde Northug

Northug ble som kjent vraket til forrige sesongs OL i Pyeongchang. Denne sesongens store mål er VM i Seefeld, som begynner i februar. For å bli tatt ut til det mesterskapet må han helst prestere i verdenscupen, noe som har vist seg vanskelig tidligere. Han gikk bare ett verdenscuprenn forrige sesong.

På tross av en vanskelig oppkjøring er Skinstad likevel positiv når det gjelder Northug-deltagelse i verdenscupen før jul. Verdenscuprennene på Lillehammer (helgen 30. november-2, desember) og Beitostølen (8.-9. desember) blir sannsynligvis svært viktige.

– Det er fint for han og andre nordmenn som har slitt i oppkjøringen at vi har to verdenscuphelger i Norge før jul. Det betyr at 15 nordmenn får gå hver enkelt distanse. Derfor tror jeg han får prøvd seg uansett. Det kan være det som redder han.