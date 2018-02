Ekspert: – Viktig at mistenkelige blodverdier tas på alvor

PUB SØN 11: Kunne du tenkt deg tatovering av firmalogoen? Det kunne de ansatte på denne nye senter-restauranten// Nå har de etablert seg på kjøpesenter// De ansatte på den ferske restauranten har tatovert inn logoen// De ansatte på den ferske restauranten tok likegreit tatovering av logoen// Fersk restaurant i Trondheim: - Det virker ikke som om folk er livredde for et kjøttfritt måltid i uka lengre/lenger

Saken oppdateres.

Avisen The Sunday Times har i samarbeid med den tyske TV-kanalen ARD fått tilgang til en database som innehar mer enn 10.000 blodprøver fra rundt 2000 vintersportsutøvere. Prøvene er tatt fra 2001 til 2010. Flere av løperne er fortsatt aktive. Norske, svenske, italienske og tyske medaljevinnere er blant dem som blir mistenkeliggjort.

Blodverdiene fastslår ikke at løperne har dopet seg, men gir grunnlag for mistanke om at juks kan ha forekommet.

– Det er ikke første gang det er slike spekulasjoner rundt langrenn og utholdenhetsidrett for øvrig. Det har vært god grunn til å følge med på det siden 1990-tallet, sier Mads Kaggestad til NTB.

– Ingen sensasjon

– Samtidig tenker jeg ikke umiddelbart at dette (Sunday Times-saken) er en voldsom sensasjon. Det ligner litt på tidligere saker, legger han til.

Den tidligere sykkelproffen, nå dopingekspert hos TV 2, trekker en parallell til en sak der friidrettsutøver Henrik Ingebrigtsen ble nevnt i fjor sommer. Ingebrigtsen skal ha stått på en liste over utøvere IAAF har mistenkt for å bruke doping, til tross for at han aldri har testet positivt på et forbudt stoff.

– Vi har brukt høydetrening systematisk i mange, mange år. Det er nettopp høye blodverdier vi er ute etter. Når man oppnår det, så blir man altså mistenkeliggjort. Det er spesielt, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til VG den gang.

– Ingebrigtsen ble nevnt i en tilsvarende greie. Man må huske på at mange havner på en observasjonsliste uten at det konkluderes med doping, sier Kaggestad.

Han understreker at internasjonal langrenn likevel må ta saken under lupen.

Mulig støy

– I denne saken er det snakk om en lang tidsperiode, og man har ikke fått vite hvem av utøverne som eventuelt er aktive i dag. Uansett er det viktig å følge opp på en uavhengig måte, og med hyppig testing. Jeg håper forbundene setter av nok ressurser. Da kan man ta de utøverne som «holder på med noe», eventuelt konkluderer man med at «her er det ikke noe», sier Kaggestad.

Dopingeksperten sier det ikke er utenkelig at bloddoping-oppslaget kan skape bølger i norsk og internasjonal langrenn før OL.

– Det kan nok bli litt støy i langrennsmiljøet, også i den norske troppen. Samtidig tror jeg ikke at utøverne i troppen merker det så veldig. De er flinke til å skjerme seg, sier Kaggestad.

Dopingeksperten har merket seg at Det internasjonale skiforbundet (FIS) ikke har kommet med en uttalelse i saken.

– Jeg ser FIS har fått kritikk, men dette framstår foreløpig som litt tilfeldig. Jeg forstår godt at de ikke vil kommentere noe ennå, sier Kaggestad.