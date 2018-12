Ekspert advarer Johaug mot svensk komet: – Hun kan bli farlig

Børsen: Han var best da Rosenborg sørget for cupfest

LILLEHAMMER: Andersson har startet sesongen på knallsterkt vis. Lørdag ble hun nummer to, bare ni sekunder bak Therese Johaug på 10-kilometeren.

Dagen etter startet hun som nummer tre bak Johaug på jaktstarten. Sveriges store stjerne, Charlotte Kalla, ble etter hvert parkert av Johaug, men Andersson kjempet mot Johaugs tid på imponerende vis.

Hun kom inn som nummer to, 17 sekunder bak Johaug. Dermed gikk den norske langrennsstjernen bare noen få sekunder raskere enn den svenske 21-åringen. Ingvild Flugstad Østberg var den eneste andre løperen som holdt så god stand mot Johaugs tid.

Prestasjonen får NRK-ekspert Fredrik Aukland til å tro at svenskenes lovende løper kan skape trøbbel for Johaug under vinterens VM i Seefeld.

– Ja, det kan hun. Hun viser det i denne løypen – hun går bare fem sekunder saktere enn Johaug. Da viser hun kvaliteter jeg ikke har sett fra noen andre før. Det betyr at hun kan bli farlig for Johaug, sier Aukland til Aftenposten.

Regnet ikke med så stor fremgang

Før sesongen hadde Andersson en fjerdeplass som beste plassering i verdenscupen. Nå har hun åpnet utelukkende med pallplasser i distanserennene hun har gått i Ruka og Lillehammer.

– Therese og Ebba Andersson er de to som for øyeblikket går på det høyeste nivået kapasitetsmessig, sier Aukland.

Selv er Andersson ydmyk etter å ha blitt nummer to i minitouren på Lillehammer.

– Jeg kjente før sesongen at jeg kunne ta et klyv, men jeg hadde ikke regnet med at det skulle være så stort.

Hun fikk sesongstarten i fjor ødelagt av skade. Den svenske jenta ønsker fortsatt å tone ned egne forventninger før vinterens VM i Seefeld.

– Samtidig er det innledningen på sesongen et bevis på at jeg har kapasitet til å være med der oppe i toppen. Det er selvfølgelig bra for selvtilliten, sier hun.

Imponert Johaug

Sveriges landslagstrener Rikard Grip håper Andersson kan fortsette fremgangen utover i sesongen, men påpeker løperens unge alder.

– Man skal være klar over at det er en ung jente. Nivået hun holder nå er tøft å holde over et helt år.

Om en eventuell Seefeld-triumf over Johaug sier han:

– Det får vi se på. Vi er bare i andre helg, men det er klart at vi har ambisjoner om at vi skal være med og utfordre med laget.

Therese Johaug har vunnet alle distanserennene hun har stilt til start på så langt denne sesongen. Lørdag påpekte hun at hun selv også tok store steg da hun var på samme alder som Andersson er nå.

– Det hun presterer er imponerende. Hun er ung og har tatt store steg denne sesongen, men da jeg, Charlotte, Ingvild og Maiken (Caspersen Falla, jou.anm.) var på samme alder, tok også vi store steg på kort tid, sa Johaug.

Norge-treneren er ikke overrasket

Norges landslagstrener, Ole Morten Iversen, er enig i at Andersson kan true Johaug etter jul.

– Ja, det kan hun jo – det er ikke så overraskende det. Nå var det to norske jenter som gikk fortere henne i dag, men hun er på skuddhold da. Jeg er uansett ikke så bekymret.

Anderssons gode prestasjoner er ikke noe sjokk for Iversen. Han trente det svenske laget fra 2016 frem til tidligere i år.

– At Ebba går raskt overrasker i hvert fall ikke meg, som kjenner henne godt fra før av. Jeg er litt overrasket over at folk er overrasket over det. Hun er en spennende løper som vi vil slite med fremover.