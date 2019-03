Eliassen i egen klasse i Birkebeinerrennet

Er det sant at ingen gidder å se på kvinnefotball? Her settes det en oppsiktsvekkende rekord i helgen

Saken oppdateres.

Petter Eliassen gikk i ensom majestet over mållinjen etter å ha brukt 2.23,47 timer på de 54 kilometerne fra Rena til Lillehammer.

– Det var tungt opp første fjellet. Simen Østensen og Morten Eide Pedersen var med og satte fart, og vi klarte å få en luke og jobbet litt sammen. Litt overraskende så slapp Morten på vei opp det andre fjellet, og da bestemte jeg meg for å holde jevn fart hele veien inn, sa årets vinner til NRK.

Eliassen vant også rennet i 2015.

Fjorårsvinner Andreas Nygaard ble nummer to, 2.03,8 minutter bak Eliassen etter å ha spurtslått forfølgerne på oppløpet. Eliassens lagkamerat Simen Østensen ble nummer tre.

Nygaard leder fortsatt langløpscupen Ski Classics sammenlagt.

Birkebeinerrennet lørdag Ski Classics, Birkebeinerrennet 54 km fra Rena – Lillehammer, lørdag: Menn: 1) Petter Eliassen, Norge 2.23.47, 2) Andreas Nygaard, Norge 2.04 min. bak, 3) Simen Østensen, Norge 2.06, 4) Tore Bjørset Berdal, Norge 2.06, 5) Morten Eide Pedersen, Norge 2.07, 6) Alexis Jeannerod, Frankrike 2.07. Kvinner: 1) Justyna Kowalczyk, Polen 2.51.31, 2) Britta Johansson Norgren, Norge 2.41 min. bak, 3) Astrid Øyre Slind, Norge 4.23, 4) Masako Ishida, Japan 4.32, 5) Katerina Smutna, Tsjekkia 6.52, 6) Lina Korsgren, Norge 10.38. (©NTB)

Justyna Kowalczyk vant kvinneklassen for tredje gang på rad. Nå er hun bare én seier bak seiersrekken til Anita Moen, som har fire seire.

– Jeg er virkelig glad for å ha vunnet her for tredje gang. Dette rennet er et av de hardeste i verden, kanskje det aller hardeste. Det er stort for meg å vinne her, sa Kowalczyk til NRK etter løpet.

Svenske Britta Norgren Johanson ble nummer to, 2.41,3 minutter bak, mens Astrid Øyre Slind ble nummer tre.