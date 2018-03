En frisone for fyll, fanteri og faenskap

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Allerede i T-banevogna på vei opp fra Oslo sentrum lørdag morgen var det trengsel. Stappfulle vogner og en og annen som allerede hadde åpnet en ølboks eller tok en slurk fra lommelerka. Akkurat slik vi er vant til og slik det bruker å være. Sjarmerende på mange vis, og en av årsakene til at titusener velger å bruke en lørdag i mars på skirenn i Holmenkollen.

Da femmila var over, meldte løperne om en fantastisk stemning. Tapre Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth, begge fullstendig tomme for næring, hadde kjempet seg i mål og nektet å bryte sesongens mest spesielle løp. Johannes Høsflot Klæbo falt og skrapet opp skien etter å ha kjørt på det han trodde var en ølkork. Svenske Daniel Rickardsson fortalte om norske tilskuere som sto i løypa og kastet øl på ham. Ikke fullt så festlig, men kanskje slikt man må regne med når rundt 100.000 feststemte tilskuere er samlet rundt ei skiløype.

Etter rennet skulle alle sammen ta fatt på hjemturen. Da gikk det forferdelig galt. Stup fulle nordmenn, mange av dem aggressive, kjempet seg inn i t-banevognene. Flere personer besvimte i enorme køer. Tilskuere slåss både med hverandre og politiet, de rev ned gjerder og sørget for det reneste kaos. All T-banetrafikk ble stanset da en kvinne havnet under banen. Flere personer fikk strøm i kroppen i bergingsarbeidet.

Som en rekke andre tok jeg beina fatt på turen ned mot sentrum. Mens trafikken sneglet seg nedover, kom den ene sirenebilen etter den andre oppover mot skianlegget. Overstadig berusede kvinner og menn lå langs veien eller snublet seg nedover. Scenene som utspant seg ved T-banestasjonene nedenfor Holmenkollen lørdag kveld minnet dessverre om de forferdelige bildene fra tragediene i engelsk fotball på 80-tallet. Sterk trengsel og sviktende vakthold var årsak da supportere omkom på tribunen.

Heldigvis gikk det på langt nær så galt i Holmenkollen lørdag, selv om trengselen var voldsom. Det var ikke like ille som de verste fotballskandalene, men situasjonen minnet. Over 100 tilskuere måtte ha behandling av Røde Kors i området rundt Holmenkollen og Frognerseteren. Søndag formiddag var tilstanden for kvinnen som havnet under T-banesporet fortsatt alvorlig. Politiet rapporterte om mye fyll, også blant familiefolk, og mye dårlig oppførsel.

I etterkant av tragediene på 80-tallet, tok fotballen store grep. Ståtribuner ble fjernet og en rekke tiltak ble satt i verk for å gjøre fotballen med familievennlig. Dette hjalp. I dag oppleves det som trygt å dra på fotballkamp, og mye tyder på at det også har bidratt til å øke interessen og oppslutning for verdens mest populære idrett.

Utfordringene er annerledes i Holmenkollen. For det første er dette en happening som kun skjer en gang i året. Stort sett er langrennssportens problem at det er for få tilskuere rundt løypene. Likevel kan verken arrangøren eller Oslo kommune slå seg til ro og håpe at ting går over og blir bedre til neste år. Slik lørdagen i Holmenkollen har utviklet seg nå, er det blitt en frisone for fyll, fanteri og faenskap. Det finnes få slike arenaer i Norge, og nettopp det kan ha gjort tilstrømningen til Holmenkollen i år så ekstrem. Samtidig bidrar dette til å skremme barnefamiliene bort fra anlegget.

Når en skal finne årsaken til kaoset som oppsto, er det vanskelig å peke på noe annet enn den store og uregulerte bruken av alkohol.

Mange i Norge misunner mellomeuropeerne, som evner å kombinere alkohol og idrett på en måte som ikke gjør at det går utover stemningen. Lørdagens skirenn i Holmenkollen er kanskje det beste argumentet for dem som fortsatt mener at idrett og alkohol ikke hører sammen.

Det er ikke slik at skogen rundt Holmenkoll-løypene skal stenges. Det er heller ikke slik at det skal settes opp sittetribuner rundt anlegget, som i fotballen. Men det må tas grep for å forhindre at femmila i Holmenkollen blir et fylleslag som både er utrygt for tilskuere og deltagerne. Uten tiltak kan dette ende opp med scener vi ikke ønsker å se til neste år, og som i enda større grad ligner på de forferdelige bildene fra fotballarenaer for 30 år siden.

Økt vakthold og strengere håndtering av alkoholbruk må nok dessverre til. Noe av stemningen vi er blitt vant med kan forsvinne, men det får så være.

Scener som utspant seg langs T-banen på vei ned fra Holmenkollen lørdag kveld bør vi ha sett for siste gang.