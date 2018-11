Endelig opptur for Petter Northug: - Det var veldig viktig

Julebordsesongen er i gang. Her er tipsene til deg som heller vil være hjemme

Saken oppdateres.

GÅLÅ: Sist Petter Northug sto på toppen av pallen i et sprintrenn var 3. februar 2016 i Drammen. Lørdag skulle den tidligere skikongen, som er på jakt etter VM-formen, måle krefter med norgeseliten i sprint på Gålå.

I sesongåpningen på Beitostølen sist helg maktet ikke Northug å ta seg videre fra prologen, men på Gålå fikk 32-åringen en opptur.

Northug endte som nummer 25 i det store feltet, og er blant de 30 som er videre til finalene i norgescupen. Herreklassen starter kvartfinalene 10.35 lørdag.

Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer var sterkest i prologen. Northug kom i mål 8,5 sekunder bak.

– Det var veldig viktig for Petter å ta seg videre, sier Lars Christian Aabol til Adresseavisen.

Han følger opp Northug denne helga, med sprinttrener Arild Monsen på plass under verdenscupen i Finland.

– Jeg synes det var bra. Han hadde spesielt en god avslutning. Han er en av de raskere på oppløpet, så det var veldig positivt, sier Aabol.

– Er det bevisst at Northug starter litt forsiktig?

– Han er jo blitt en eldre herremann. Det tar litt tid før maskineriet kommer i gang, sier treneren.

Han advarer Northug mot å være for defensiv i kvartfinalen.

– Han må ikke være i siste halvdel av feltet inn på oppløpet, for den siste svingen er skummel. Det kommer til å bli action der.

Har satt frist til midten av desember

VM i Seefeld er Northugs store mål denne sesongen, og lørdagens prolog viser at håpet om å finne formen på sprint, fortsatt lever.

Det samme kan ikke sies om veteranens form på vanlige distanser. Fredag gikk Northug 15-kilometer og endte som nummer 37, over to minutter bak vinner Dario Cologna.

– Akkurat nå er det milevis unna et bra nivå, det er elendig, sa Northug fredag.

– Det er jo et VM, og det er derfor jeg prøver. Selv om det kan bli vanskelig er det verdt et forsøk. Men det begynner å se håpløst ut, sier Northug, som har hatt flere treningsavbrudd under sesongoppkjøringen grunnet sykdom.

Mosvikingen var heller ikke spesielt positiv etter åpningshelgen på Beitostølen. Der ble han disket på 15-kilometeren etter å først ha endt på 20.-plass. Dagen etter maktet han ikke å komme seg videre fra sprintprologen.

Norges største skistjerne har tidligere åpnet for at karrieren kan være over før jul, dersom kroppen ikke gir han svarene han vil ha.

Første helga i desember er verdenscup på Lillehammer. Selv om Petter Northug har sagt at han er usikker på om han går verdenscup før jul, er ikke landslagstrener Monsen like bombastisk.

– Vi skal snakke sammen etter Gålå, sier Monsen.

Det arrangeres skandinavisk cup 14.–16. desember i Östersund. Frem til den tid skal den tidligere gullgrossisten trene på ski og barmark hjemme i Trondheim.

– Hvis det ikke gås fort på ski fra midten av desember, så er det slutt. Da er kvaliken over, så gjenstår det å se om det blir noe mesterskap. Skandinavisk cup er siste frist, har Northug uttalt.