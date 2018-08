Endelig tilbake: I dag deltar Therese Johaug i sitt første FIS-renn siden dopingdommen

Saken oppdateres.

Verdenseliten skal ta fatt på 7,4 kilometer med svinger fra innerst i Lysefjorden og opp til målgang på Øygardstøl torsdag. Selve motbakken er litt over seks kilometer.

Det er her Johaug har løyperekorden, 32,26 fra 2012. Det var her hun vant i 2016, over ett minutt foran Heidi Weng og Nicole Fessel fra Tyskland. Året før måtte hun trekke seg på grunn av en bruddskade i fingeren. I fjor måtte hun overlate showet til Charlotte Kalla.

En perfekt konkurranse

Johaug er innstilt på å vinne igjen, som hun sier til arrangøren. Hun synes Blinkfestivalen egner seg utmerket til comeback, og hun er også spent på hva Kalla kan prestere.

Utøveren fra Dalsbygda synes det blir spennende å finne ut hvordan hun står sammenlignet med den svenske rivalen.

31-åringen fra nord i Sverige hadde en knallsesong sist vinter, og markerte seg fra start i Blinkfestivalen.

I NRKs direktesending onsdag ble Kalla spurt om duellen med Johaug i Lysebotn Opp.

– Det kommer ikke til å bli så mye til duell, jeg tror Therese blir utrolig sterk. For meg handler det om ikke å henge for lenge på henne, for jeg vil gjerne komme til målstreken, svarte Kalla med et smil.

Nå er VM i bakhodet

For Johaug handler alt om det som gjøres fra nå og frem til februar, om å være best mulig rustet til et verdensmesterskapet i Seefeld i februar.

Siden Johaug måtte stå over VM i Lahti og OL i Pyeongchang, er hun svært motivert for å vise at hun fortsatt holder et høyt nivå. En seier i Lysebotn Opp vil nok føles som en befrielse.

– Jeg gleder meg til Blinkfestivalen der jeg får treffe mange hyggelige folk, og ikke minst får sett igjen mine utenlandske venner, forteller Johaug til arrangøravisen.

18. april i år kunne hun endelig frigjøre seg etter utestengelse av Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Trener Pål Gunnar Mikkelsplass, som har hjulpet henne i den lange ventetiden, mener at hun har gjort en solid jobb underveis.

Merket Johaugs positive holdning

Den nye landslagstreneren Ole Morten Iversen, sier til Aftenposten at han var spent før han overtok det norske kvinnelandslaget etter flere år i Sverige.

– Jeg gledet meg til å samarbeide med henne, og var samtidig usikker på hva jeg gikk til. Jeg opplevde Therese som positiv fra dag én. Samtidig var hun glad for å være tilbake på laget, og hun hadde nok kjent på følelsen av å være alene.

Treneren, faren til herrelandslagets Emil Iversen, sier han er litt avslappet med tanke på å si noe om at Johaug er enda bedre nå enn hun var tidligere, selv om han absolutt ser at hun er i favorittsjiktet i Lysebotn Opp.

– Ja, Therese er en av de store favorittene, men rulleskirenn er noe annet enn løping, og konkurranse noe annet en å trene.

Har trent bra i USA

Trener Mikkelsplass forteller at Johaug har vært i Aspen i USA i sommer, der hun har trent sammen med broren Karstein og landslagsvenninne Ingvild Flugstad Østberg.

– De har trent veldig bra der, ikke mot Blink, men inn mot vinteren. Men samtidig, når hun først står på startstreken, har hun lyst til å yte så bra som hun kan. Hun er jo sterk på den typen konkurranse som hun skal delta i torsdag, sier treneren.

Han og Johaug har jobbet med totalen den tiden hun har vært på sidelinjen.

– Vi har prøvd å ta tak i litt mer hurtighet og har jobbet med styrke og staking mot det moderne langrenn.

Har fått stjernen tilbake

Foruten Johaug er det Flugstad Østberg, Kathrine Harsem, Mari Eide, Maiken Caspersen og Kari Øyre Slind fra kvinnelandslaget som deltar i Blinkfestivalen. De andre i eliten går i Toppidrettsveka.

Sportssjef i Blinkfestivalen, Arne Idland sier til Aftenposten at han er veldig glad for at Johaug er med igjen.

– Hun er et trekkplaster, akkurat som Petter Northug kunne ha vært, hvis han ikke måtte trekke seg - men vi forstår at helsen er viktigst.