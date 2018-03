Endelig vant Petter Northug et skirenn igjen

Richard (42) ruset seg og slet veldig psykisk. Et nytt treningstilbud forandret livet

Saken oppdateres.

Petter Northug (32) er tilbake i form. Søndag vant han det 42 kilometer lange Flyktningerennet mellom Lierne og Gäddede.

– Flyktningrennet er en stor klassiker som er viktig å vinne. Så nå er sesongen reddet, sier Northug til Namdalsavisa.

Rennleder Eva Westum Kveli forteller om en bra respons fra publikum.

– Det er fullt av autografjegere her. Det var stor jubel i målområdet da Northug vant. Det var jo spennende - og ikke langt mellom løperne, sier Kveli til Aftenposten.

Gjemte beviset i buksene. Fikk du med deg den store skandalen i Australia?

Rykket fra

Kveli forteller at Northug, Fredrik Riseth og Didrik Tønseth gjorde opp om seieren. Northug gikk - i motsetning til de to andre - på blanke ski.

– Jeg er imponert over Petter som går på blanke ski. Han klarer seg godt i bakkene, det står det respekt av, sier Riseth til Adresseavisen.

Mosbyggen fikk en liten luke i den siste bakken - og holdt unna for de to Byåsen-løperne. I mål var han to sekunder foran Riseth og tre foran Tønseth.

– Det var sterkt. Kanskje vi får se ham i bra form neste år, legger Riseth til.

Dermed sikret Northug sin første seier siden Fossavatn Ski Marathon på Island i april.

Vinnertiden i Flyktningerennet var 2 timer, 3 minutter og 18 sekunder.

– Hadde ikke mulighet til å henge på

Selv gikk Riseth på tørrvoksblanding, mens Didrik Tønseth, som ble nummer tre, gikk på zeroski.

Riseth beskriver de 42 kilometerne som morsomme, selv om føret var variabelt og det ble gått i kosetempo de første to milene.

– Jeg hadde god glid, men hadde ikke sjanse til å henge på Petter da han åpnet ballet på oppløpet. Men det var spennende, og det er artig at det ble så jevnt til mål, sier den tidligere juniorverdensmesteren.

Lillebror Even Northug ble forøvrig nummer ni søndag.

I godt humør

Northug arrangerte sitt eget showrenn i Trondheim lørdag. Han pratet ikke med pressen i forbindelse med «Janteloppet», men fremsto i godt humør i Granåsen-løypene.

32-åringen har hatt en bedrøvelig sesong, med kun én opptreden i verdenscupen. Han kom heller aldri med til Tour de Ski eller OL i Pyeongchang.

Nå kan det se ut som om den tidligere gullgrossisten er tilbake i form, etter svake sportslige resultater i Birkebeinerrennet og Engadin Skimarathon i Sveits.

Slind sterkest blant kvinnene

Flyktningerennet er til minne om de som måtte flykte fra Norge til Sverige i løpet av andre verdenskrig. Rennet starter i Lierne, helt nordøst i Trøndelag, og har målgang over grensen i Gäddede.

Seieren var Northugs fjerde i Flyktningerennets seniorklasse (2008, 2010 og 2017). Han vant også juniorklassen i 2004, skriver langrenn.com.

I dameklassen var Oppdals Astrid Øyre Slind sterkest med en sluttid på 2 timer, 19 minutter og 37 sekunder.

Laila Kveli tok andreplassen, mens Maria Strøm Nakstad ble nummer tre, henholdsvis 2.51 og 6.11 bak Øyre Slind.