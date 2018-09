Et fyrverkeri av en festforestilling! 6

Kamp mot klokka for Konradsen – og så langt unna er supertrioen

Endringene har vidt forskjellig betydning for Klæbo og Johaug

Tid for å rippe opp i det du har lagt bak deg

Trenerens beskjed provoserte langrennshåpet: – Jeg tenkte at «du har ikke peiling»

Endringene har vidt forskjellig betydning for Klæbo og Johaug

Tid for å rippe opp i det du har lagt bak deg

Saken oppdateres.

Den kommende verdenscupsesongen i langrenn blir spesiell.

12 av 28 individuelle renn er sprinter

Herrene skal kun gå ett renn lengre enn tre mil

Kvinnene skal gå kun ett renn lengre enn 15 kilometer

Endringene har skapt reaksjoner og blant annet blitt kalt for «en slakt av kulturarven vår».

For spesielt én mann kan imidlertid oppsettet være gull verdt, forklarer NRK-ekspert Torgeir Bjørn:

– Dette er en gavepakke til Klæbo, sier Bjørn.

HAR DU LEST DENNE SAKEN? Bjørgen ba om endringer i Holmenkollen-helgen. Nå blir hun hørt.

Derfor er det gunstig for Klæbo

Forrige vinter vant Johannes Høsflot Klæbo (21) verdenscupen foran Dario Cologna og Martin Johnsrud Sundby. Da vant den unge trønderen seks av åtte sprintrenn. Denne vinteren er programmet enda mer gunstig.

– Klæbo er verdens beste klassiske sprinter, den beste skøytesprinteren sammen med Federico Pellegrino og én av verdens beste på 10/15 kilometer, sier Bjørn.

Tar man bort rennene Bjørn nevner, gjenstår det faktisk bare to individuelle verdenscuprenn: Tremila på Beitostølen i desember og femmila i Holmenkollen i mars.

– Klæbos svakheter på tremil og særlig femmil blir ikke skadelig for ham i verdenscupen. Det øker sjansen hans til å vinne verdenscupen sammenlagt betraktelig.

Ulempe for Johaug

Mens programmet er en fordel for Klæbo, blir andre løpere skadelidende.

Torgeir Bjørn trekker frem løpere som Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Iivo Niskanen, Dario Cologna og Maurice Manificat.

– De hadde passet enda bedre til et rennprogram fra 70-, 80- og 90-tallet. De er fortsatt gode, men de får ikke like godt betalt for sine langrennskvaliteter nå, sier Bjørn.

Han tror imidlertid programmet kan gjøre kvinnenes verdenscupsammendrag mer spennende. Årsaken er at Therese Johaug er ventet å dominere distanserenn, men ikke hevde seg i sprint.

– Programmet tar bort noe av slagkraften til Therese. De siste 8–9 årene har tre løpere dominert distanserennene fullstendig: Bjørgen, Kowalczyk og Johaug. Nå er bare Therese igjen av de tre. Så programmet er ingen gavepakke til Therese. Det gir snarere større muligheter for Stina Nilsson og Sverige.

Selvkritisk FIS

Tidligere denne uken innrømmet Pierre Mignerey, konkurransedirektør for langrenn i FIS, at verdenscupprogrammet ikke er ideelt.

FIS-direktøren fortalte riktignok at programmet ikke er et resultat av en bevisst visjon, men at det snarere skyldes en rekke ulike faktorer, deriblant arrangørtrøbbel.

Åge Skinstad har også vært tett på utformingen av terminlisten, som medlem av verdenscupkomiteen i FIS. På spørsmål om programmet passer Klæbo godt, svarer han slik:

– Det kan godt hende, men det er ikke en del av vurderingen.

Skinstad innrømmer at FIS’ arbeid har forbedringspotensial.

– Vi må bli flinkere til å stille krav til arrangører. Vi skal ha 50/50 klassisk og skøyting og både lange og korte renn. Da må vi ha løyper som passer til det, sier Skinstad, som legger til at terminlisten for 2019–20-sesongen blir langt mer variert.

FIKK DU MED DEG DE SVENSKE REAKSJONENE? – En slakt av kulturarven vår.

Trøblete oppkjøring

Det er to måneder til Johannes Høsflot Klæbo innleder sesongen. Skistjernens morfar og trener, Kåre Høsflot, er ikke spesielt opptatt av verdenscupprogrammet.

– Det er bare å forholde oss til det, uansett om det passer eller ikke. Vi forholder oss til planen som er lagt, sier Høsflot.

– Så dere endrer ikke treningsopplegget basert på terminlisten?

– Nei.

Høsflot forteller at barnebarnet har møtt «noen skjær i sjøen» i sesongoppkjøringen. Nylig måtte 21-åringen melde forfall til landslagssamlingen i Lillehammer.

Verdenscupsesongen starter 24. november i Kuusamo, Finland. Se verdenscupprogrammet her.