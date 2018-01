Et ufattelig fint bilde tå’n Ivers

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: Stavbrekk, skibrekk, knall, fall og en knust norsk sammenlagtfavoritt.

Det begynte med avlysningen i går, da det tordnet, lynte, pøsregnet og blåste så sterkt at reklameskilt og andre digre gjenstander utgjorde en fare for løperne.

Været var ikke stort bedre i dag, men skirenn ble det i hvert fall – og både kvinne- og herreløpet viste hvor god underholdning langrenn kan være på sitt beste. Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, de to norske sammenlagtfavorittene, som under hele touren har vært usikre på om de i det hele tatt skal fullføre, kjempet om seieren.

Inn på oppløpet kom de to samlet. Noen meter før målstreken falt Weng. Østberg vant, og etterpå nektet en knust Heidi Weng å ta imot klem fra sin lagvenninne.

Dramaet fortsatte på herrenes 15-kilometer. Ski og staver ble liggende igjen etter at langrennsstjernene falt som fluer i de tøffe utforkjøringene. Niklas Dyrhaug mistet både ski, stav og mulighet til en god plassering. Didrik Tønseth, som også brakk stav, holdt seg lenge i tet, men klarte heller ikke i dag å holde seg i front da det virkelig gjaldt.

Det gjorde Emil Iversen, 26-åringen fra Meråker som på ingen måte preget løpet. Han var utilnærmelig til slutt, og vant foran Sindre Bjørnestad Skar og italieneren Francesco De Fabiani.

Da Iversen klatret opp på pallen i høljregnet i Oberstdorf, var han naturlig nok fryktelig glad. Men samtidig handler nok smilet også mye om lettelse. For Iversen har så langt i OL-sesongen hatt til gode å få full klaff.

Han skulle virkelig slå til på den klassiske sprinten i går, men den ble avlyst. Det var et slag i trynet, men han klarte på mesterlig vis å riste skuffelsen av seg og mobilisere på ny.

Oberstdorf er i ferd med å bli en lykkearena for Iversen. Det var her, for ganske nøyaktig to år siden, han fikk sitt gjennombrudd med seieren på sprinten i Tour de Ski. Etter den triumfen fikk det internasjonale skipublikummet opp øynene for mannen som noen år tidligere slet med å bli blant de to hundre beste i Hovedlandsrennet.

- Han var feit da jeg så ham på sommerskiskolen i Meråker. Han var dritfeit og kunne ingen ting. Han som kom fra skibygda, sa hans gode kompis Petter Northug etter gjennombruddet. - Jeg var godrund da jeg var mindre. Jeg strakk meg litt etter hvert, svarte Iversen.

I løpet av de to årene som har gått har Iversen blitt kjent som en skiløper med godt humør, som ikke tar seg selv så høytidelig. Han opplevde den store nedturen da han falt fra medalje på lagsprinten i Lahti-VM i fjor. Derfor vil en opptur i OL neste måned bli ekstra mye verdt.

Med dagens prestasjon skal det bli svært vanskelig å ikke ta Emil Iversen ut til troppen i Sør-Korea. Seier i det høydramatiske rennet i Oberstdorf viser at Iversen blir å regne med fremover.

Selv om Dyrhaugs skibytte, russernes fall og Colognas stavbrekk var gode underholdningsingredienser for TV-seerne under tourens fjerde etappe, er det ikke det som vil stå igjen som det viktigste.

Det er Emil Iversens knallsterke avslutning.

Da han gikk over mål, fikk vi se et ufattelig fint bilde tå’n Ivers.