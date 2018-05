Etter Holmenkollstafetten kom Petter Northug med en gladmelding

Her får Mads Reginiussen «halve Lerkendal» til å klappe for bortelaget

Den manglende underskriften på løperkontrakten mellom Norges Skiforbund og Petter Northug bekymrer ikke. Avtalen med Red Bull som han er nødt til avslutte med sin store sponsor Red Bull bekymrer like lite.

Petter Northug var en av 46.000 i trange løpetights som fylte opp gatene på Oslo denne solfylte vårdagen. Holmenkollstafetten er et årlig eventyr og Petter Northug var selvfølgelig på plass for å løp for moderklubben Mosvik IL som rykket opp til eliteklassen i år.

Northug løp førsteetappen, gikk hardt ut, men måtte se en del av de andre mer løpevante konkurrentene gå forbi før han vekslet.

– Jeg føler meg feit, men jeg er fornøyd. Folk sa at Tjalve var storfavoritter. Men jeg har aldri tatt et lag så lett på de siste 50 meterne. Hva de gjør på fritiden vet jeg ikke, sa han etter sin førsteetappe.

Men det var ikke bare etappen i Holmenkollstafetten han var fornøyd med denne solfylte ettermiddagen på Bislett.

Fristen er ute

Han er ikke minst fornøyd fordi han nå så godt som har underskrevet løperavtalen med Norges Skiforbund. Denne avtalen skulle ha vært underskrevet 1. mai, men det har drøyd med å få på plass en underskrift.

Nå mer enn antyder Petter Northug at det ikke er noe alvorlig som er i veien for at avtalen med Norges Skiforbund blir underskrevet til tross for at fristen har gått ut.

– Det kan hende vi allerede har skrevet under, sier han med et glis.

Underskrevet er ikke avtalen ennå, men det er lite som tyder på at det ikke kommer til å skje i den nærmeste uken.

– Alt er på stell med forbundet nå. Jeg er veldig godt fornøyd med premissene som er lagt, sier han.

Det bekrefter også markedssjef i forbundet, Espen Bjervig.

– Avtalen blir signert, men av praktiske årsaker og tid har vik ikke rukket det ennå. Vi skal ha en gjennomgang av avtaleteksten med Petter for å sette han inn i innholdet og praksis for gjennomføring. Det er noen år siden Petter var landslagsløper på heltid, og da er det naturlig å bruke litt tid på rammene som gjelder, sier Bjervig til Aftenposten.

– Skal fortsette å drikke Red Bull

Et annet skjær i sjøen er avtalen med Red Bull. Det blir ikke lov for løperne på landslagene å ha egne drikkesponsorer. Northug har fortsatt noen år igjen av sin avtale med Red Bull og han er booket inn til flere Red Bull-arrangement i mai.

– Jeg har fått tillatelse til å delta på Red Bull-eventet Wings for Life Run søndag og på Red Bull 400 i Granåsen.

– Men hva skjer med avtalen din?

– Jeg skal i hvert fall fortsette med å drikke Red Bull. Jeg har vel et par-tre år igjen av kontrakten, men hva som skjer med det får tiden vise, sier han uten at han lar det gå ut over humøret.

Sterk debut i eliteklassen

Med et slikt bakteppe var det en smørblid Northug som kunne konstatere at Mosvik IL ikke gjorde seg bort i sin debut i eliteklassen i Holmenkollstafettene. Det ble til slutt en sterk 5.-plass med lillebror Even Northug på ankeretappen.

Vinner av stafetten ble Gular foran arrangørklubben Tjalve.

Northug liker å ta på seg startnummer uansett årstid. I det siste har han vært med i en rekke løpskonkurranser. Sist helg var det Olavstafetten i Trondheim.

– Det gir meg motivasjon. På denne tiden av året skal det være litt lek og moro. Du skal gjøre ting du synes er morsomt. Johannes (Høsflot Klæbo) spiller fotball, jeg løper og Finn Haagen (Krogh) kjører scooter, sier han og gliser.

Selv om formen ikke er helt på topp og han følte seg feit sammenlignet med løpergasellene på de andre lagene, så er han sikker på at han allerede nå er på rett vei.

– Det er viktig at du på denne tiden av året tåler trening og konkurranser. Dersom kroppen min tåler dette nå og jeg gjør tingene riktig, så vet jeg hva det kan gjøre med kapasiteten min, sier Northug.