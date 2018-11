Etter NM-gullet i terrengløp, var plutselig Tønseths navn på alles lepper

Solid fremgang for Ap – KrF under sperregrensen i ny måling

RUKA, FINLAND: – Vi er jo i underholdningsbransjen, sier Didrik Tønseth og gliser.

Plutselig fikk han så mange intervjuforespørsler at skiforbundets pressesjef Gro Eide måtte si stopp. Han som var vant til å være i bakgrunnen, gjøre et par intervjuer med de mest interesserte av norske medier, måtte ta sitt møte med mediene på Beitostølen som en pressekonferanse.

Det hadde ikke skjedd tidligere.

Terrengløpskrøll

En grunn til oppmerksomheten var at han vant NM i terrengløp tidligere i høst. Dermed ble han også tatt ut til å representere Norge i EM som går samme helg som det er verdenscuprenn på Beitostølen i begynnelsen av desember. Og da trener Eirik Myhr Nossum mer enn antydet at han måtte gå langrenn ikke løpe EM med joggesko, været de fleste konflikt.

Didrik Tønseth Født: 10. mai 1991 Fra: Trondheim Klubb: Byåsen IL Sterkeste distanser: Lengre løp i klassisk Meritter: 1 OL-gull på stafett (Pyeongchang 2018), 2 VM-gull på stafett (Falun 2015 og Lahti 2017), 4 NM-gull, To individuelle seiere i verdenscupen. Starter i verdenscup: 82

– Den konflikten er blåst litt opp i mediene. Men vi skal være klar over at Didrik er langrennsløper, sier Nossum.

Han blåser av at noen kaller det hele en konflikt.

Nå er det ennå ikke avgjort hva som skjer med EM-deltagelsen, men interessen rundt Tønseth ble ikke mindre etter at han gikk bort og vant åpningsrennet på 15 kilometer klassisk på Beitostølen sist søndag.

Han skjønner godt at det først er med resultater at det blir interesse fra publikum og mediene.

Og nettopp resultatene har vært svært opp og ned de siste årene. Det har ofte handlet om skuffelser og skader.

Og veldig mye uflaks.

Blindtarm og hjernerystelse

Før sist sesong falt han på rulleski, pådro seg hjernerystelse og hadde rolig turgåing som eneste trening i halvannen måned. Det har handlet om blindtarmoperasjoner, slitasjeskader og ellers det meste som en langrennsløper kan ble helseplaget med.

– Det har vært så mye at jeg ser ironisk på det, sier han med et skjevt smil.

Men før denne sesongen har han fått trent bedre enn på mange år. At han er i form, er det ingen tvil om. Det viser hans prestasjoner både med skisko og joggesko. Nå handler det om å kvalifisere seg til VM så fort som mulig.

– De fleste helgene før jul blir viktige. Får du tidlig beskjed at du er klar for VM, kan du raskere lage et optimalt opplegg inn mot mesterskapet, sier han.

I helgen er det verdenscupåpning i finske Ruka. Søndag går 15 kilometer klassisk. Identisk med distansen Tønseth vant på Beitostølen sist helg og identisk med distansen det skal deles ut gull i VM.