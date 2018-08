Etter heftige diskusjoner: Skilandslaget bryter lang tradisjon

Saken oppdateres.

Mens store deler av kvinnelandslaget og sprintlandslaget for menn reiser, er det bare Emil Iversen av allroundherrene som drar til Nord-Italia der norske langrennsløpere har finpusset formen til sesongåpningen siden slutten av 1980-tallet.

Val Senales-oppholdet varer fra 17.- til 31. oktober for dem som deltar.

– I den samme perioden skal vi oppsøke snø enten i Norge eller i Sverige. Dette blir spennende, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB.

Både allround kvinner og menn drar til Livigno i slutten av august.

– Men vi drar ikke dit primært på grunn av høyden, vi drar dit mer på grunn av fine treningsforhold. Når vi ikke skal til Val Senales, er det heller ikke nødvendig med høydeeffekten i Livigno.

Nossum legger ikke skjul på at dette grepet har vært heftig diskutert.

– Som alltid prøver vi å lete etter noe nytt, og i år går VM i Seefeld på mellom 1100 og 1200 meters høyde. Det er ikke veldig høyt, og derfor har vi valgt å gjøre det på denne måten. Det er mange oppfatninger om dette. Noen mener det er bra med høyde, mens andre ikke har funnet det de har lett etter der.

Debatt

Debatten om effekten av høydetreningen har vært tiltakende i de siste årene. Det er kommet nye utøvere inn i lagene som er opptatt av å prøve nye ting. En løper som Johannes Høsflot Klæbo har for eksempel ikke trent i høyden ennå, og resultatene hans har det vært lite å utsette på. Klæbo skal ikke til høyden denne sesongen heller.

– Det er flere momenter med i bildet når vi har valgt å stå over oppholdet i Val Senales i år. I fjor gikk vi glipp av mange snødøgn fordi vi lå værfaste i Val Senales, samtidig som det var 70 kilometer med oppkjørte løyper på Sjusjøen. Det kan selvsagt bli motsatt i år, men likevel har vi gjort som vi har gjort.

– Det ligger ikke et element av gambling i dette?

– Nei. Vi er 100 prosent sikre på at vi skal være like godt trent i samme periode i år, som vi var i samme periode i fjor. Vi føler oss trygg på at vi skal gå fort på ski til vinteren også. Løperne har vært sterkt delaktig i prosessen, og vi har prøvd å sy sammen best mulige individuelle opplegg. Mye tyder på høydetrening er bra, men det er vanskeligere å treffe optimalt med treningsopplegget i høyden. Vi føler at det er tryggere å treffe i lavlandet, mener Nossum, som overtok som allroundtrener for langrennsherrene etter Tor Arne Hetland foran kommende sesong.

VI ANBEFALER DENNE KOMMENTAREN: Fortsetter problemene må Northug vurdere et helt år uten langrenn.

Ingen bønn

Neste år er det store sjanser for at de aller fleste kommer til å reise til steder som Seiser Alm, Livigno og Val Senales igjen. Også Johannes Høsflot Klæbo har varslet at han vil teste ut høydetrening fra neste sesong.

– Det som er sikkert er at fra neste år må vi optimalisere individuelle høydeopphold med tanke på OL i Beijing i 2022. Det blir som Salt Lake City-OL i 2002. I Beijing ligger høyeste punkt på 1750 meter og laveste punkt på 1650 meter. Hvis du ikke er i høyden i forkant av det mesterskapet, så trenger du ikke å stille opp. Det er ekstremt høyt i Beijing, og derfor legger vi opp til mer høydetrening allerede fra neste år, sier Nossum.