Falla avslørte én viktig årsak til sprintsuksessen: – Prøvde noe jeg aldri har gjort før

Maiken Caspersen Falla tok teten helt fra start, og gikk tøft hele finalen. Stina Nilsson ble liggende på tredjeplass, og lå noen meter bak sin norske rival.

Hun kom seg nærmere inn på oppløpet, men Falla gjorde en fantastisk avslutning og tok seieren i Drammen. Hun har med det på langt nær avgjort sprintcupen. I mål var hun 1,39 sekunder foran sin svenske rival.

– Hun er utrolig flink når det står ting på spill. Hun holder hodet kaldt, og gjør nesten ingen feilvalg. Jeg er så imponert over det Maiken gjør i sprint etter sprint, sier NRKs Torgeir Bjørn.

Nå er det nesten bare for Falla å møte opp på sprinten i Falun, så har hun tatt sprintkula. Hun leder nå med 48 poeng på Stina Nilsson, og det er bare 50 poeng igjen å konkurrere om.

– Det har vært veldig viktig for meg, og jeg har virkelig lyst på kula. Så dette er et langt steg på riktig vei. Jeg har ikke trent så mye etter OL, men nå føler jeg at batteriene er fulle igjen, sa hun til arrangørens intervjuer etter løpet.

Til NRK avslørte hun at en helt ny startteknikk kan være noe av årsaken til at hun tok ledelsen ut fra start i alle heatene.

– Jeg hadde en startøkt sammen med Mari Eide i går, og fant en ny måte å starte på. Så i dag tok jeg alle startene og det har jeg aldri gjort før, sa Falla til NRK.

Hva den nye teknikken hennes besto av, ville hun ikke avsløre i intervjuet.

Jessica Diggins ble nummer tre, 1,88 bak Falla .

Falla imponerte

Maiken Caspersen Falla imponerte i semifinalen, og vant heatet sitt. Stina Nilsson slet litt mer, men avsluttet knallsterkt, og gikk videre til finalen sammen med sin argeste konkurrent i sprintverdenscupen.

Ingvild Flugstad Østberg lå lenge helt i teten, men etter en nesten-kollisjon med lagvenninne Thea Murud Krokan mistet hun mye av farten i begynnelsen av oppløpet.

– Jeg klusset det litt til helt nederst der. Jeg følte at jeg hadde et spor, og Thea Murud kom litt innpå meg. Jeg følte meg sterk, men jeg får ikke gjort noe med det nå, sa hun til NRK etter semifinalen.

Tiril Udnes Weng røk også ut etter at hun gikk i bakken. Faehndrich byttet spor og gikk over skiene til den eneste norske i det andre semifinaleheatet. Den sveitsiske skiløperen ble nummer to i heatet, men ble disket på grunn av sporskiftet foran Weng.

Verdenscuplederen ut i kvartfinalen

De aller største favorittene gikk seg videre fra kvartfinalen, men Heidi Weng røk ut i første heat. Det kan få konsekvenser med tanke på sammenlagtledelsen i verdenscupen.

Ingvild Flugstad Østberg er fortsatt på skuddhold, og med en god sesongavslutning kan hun true seieren til Weng.

Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng, Mari Eide, Ingvild Flugstad Østberg, Tiril Udnes Weng, Thea Krokan Murud, Anna Svendsen og Heidi Weng tok seg videre fra prologen tidligere i dag.