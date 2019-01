Falla måtte bandasjeres etter blodig kutt i låret: - Det så ikke veldig fint ut

Betaler du for tjenester du ikke bruker? Her får du oversikt over abonnementene dine.

Saken oppdateres.

Det var i semifinalen det mest dramatiske skjedde. I innspurten skilte det bare hundredeler mellom Sverige-duoen Stina Nilsson og Jonna Sundling og Maiken Caspersen Falla.

Alle tre ga alt i finishen. Sundling fikk en kneskade, Nilsson pådro seg en lei strekk på innsiden av låret, og Falla oppdaget plutselig at skidressen var full av blod.

Det var ingenting å si på innsatsen. Den var som den skal være når det handler om avansement til en finale.

– Jeg har lyst til se den fotofinishen igjen, for selv fikk jeg et kutt i låret. Jeg måtte plastre og bandasjere før finalen. Det var en litt rar oppladning til finalen for min del også. Det er merkelig å se at det plutselig kom masse blod ut av skidressen. Det så ikke veldig fint ut, og kanskje må jeg sy, sa Falla til NTB og VG.

Uvisst

Falla visste ikke helt hvordan kuttet oppsto.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg fikk det. Kanskje landet jeg på en stav eller noe? Det er bare et sår, så det gror vel.

– Hvilke tanker gjør du deg om skaden som Stina Nilsson fikk og som gjorde at hun ikke kunne stille i finalen?

– Jeg har aldri hatt en sånn skade som Stina har fått. Jeg vet ikke hva det innebærer. Vi får håpe at det ikke er så veldig alvorlig og at de tar alle forholdsregler. Det høres litt rart ut at du kan pådra deg en slik hard strekk ved å strekke fram foten. Jeg tenker at dette kommer til å gå bra, sa Falla.

Ingen sjanser

Det er uvisst når Nilsson skal konkurrere neste gang. Hun har vært verdens suverent beste sprinter til nå i sesongen, og er den store VM-favoritten også etter lørdagens oppvisning av Falla.

– Jeg håper at de ikke tar noen sjanser. Det hadde ikke vi gjort heller. Vi hadde heller ikke stilt i en finale om vi hadde hatt mistanke om en slik skade når det er så tett opp mot VM, sa Falla.

Men svenskene er bekymret for sin største stjerne. Nilsson ble fraktet til hotellet rett etter semifinalen, hvor hun fikk behandling av det medisinske personellet.

– Det er en liten kjenning på innsiden av låret, og vi mistenker en muskelskade. Hon strakte seg ganske langt ved målgangen, og vi kjørte akutt behandling med trykk, sier fysioterapeut Marcus Bystedt til Expressen.

Han sier at de må vente noen dager før de finner ut omfanget av skaden.

– Alt klaffet

For Falla var det årets første tur opp på pallen.

– Det var en dag der alt klaffet. Jeg kunne bare spa på med krefter. Skiene gikk av seg selv, og det er bare veldig gøy. Dette betyr at det ikke blir en bortkastet sesong. Det er dette du trener for og legger mye krefter ned i. Det å få et resultat betyr mye og gjør at treningshverdagen blir artigere, konkluderte 28-åringen fra Fetsund.