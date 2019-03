Østberg grep sjansen da rivalen feilet: – Jeg er sjokkert

To band og TV-stjerne til Juba Juba :- Vi har gått glipp av mye god kunst

Saken oppdateres.

Lørdagens sprint i Falun ble en ny kamp mellom gigantene Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla, men der Falla ble verdensmester og vant sist i Drammen, så ble det Nilssons tur på hjemmebane.

Falla deppet ikke etter pallplassen.

– Det var gøy. Jeg hadde skikkelig tunge bein, så jeg er kjempefornøyd med å komme til en finale. Jeg synes løypa er kjempevanskelig, så jeg er fornøyd med å lykkes når det er en tung dag og vanskelig føre, sa Falla til NRK.

Svenske Maja Dahlqvist ordnet svensk tredjeplass.

Tett kamp

Etter lørdagens renn skiller det 33 poeng mellom sprintcupleder Nilsson og Falla før neste helgs siste sprint.

Verdenscupleder Ingvild Flugstad Østberg hadde en gyllen mulighet til å øke forspranget i sammenlagtkampen ettersom russiske Natalja Neprjajeva ikke klarte å ta seg videre fra prologen.

Og Østberg benyttet muligheten til det fulle da hun tok seg til finalen. Hun ble til slutt nummer fem.

– Det var over all forventning, jeg er sjokkert, en super dag for meg, sa Østberg til NRK.

– Jeg kom meg til finale og blir litt passiv der, men er kjempefornøyd med dagens resultat, og selvfølgelig er det viktige poeng. Fantastisk, konstaterer Østberg.

Fall for Eide

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble slått ut i semifinalene.

Kristine Stavås Skistad røk ut i første kvartfinale. Det samme gjorde Ane Appelkvist Stenseth. Tiril Udnes Weng tok seg heller ikke videre fra kvartfinalene.

VM-bronsevinner Mari Eide klarte ikke holde seg på beina i de løse forholdene i Falun i sin kvartfinale, og måtte se resten av utslagsrundene fra tilskuerplass.

Verdenscupsesongen avsluttes i canadiske Quebeb neste helg.