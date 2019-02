Falla tapte spurten i VM-generalprøven: - Fullstendig knockout fra svenskene

Hvor god husker du 80-tallet? Stor quiz for dem som fortsatt har en Poco Loco-genser i klesskapet

Johannes (17) flyttet fra Tromsø for å bli en bedre skiløper. Lørdag kom gledestårene da han tok NM-sølv.

Saken oppdateres.

Det så lenge ut som det norske andrelaget skulle stikke av med seieren på lagsprinten i Lahti, men på siste etappen viste Maiken Caspersen Falla VM-form, i alle fall frem til spurten. 28-åringen hentet inn ledelsen det norske andrelaget hadde fått før den siste etappen, og det var bare det svenske laget som holdt følge.

Men på oppløpet gled svenske Maja Dahlqvist rett fra Falla, og fikk flere meters forsprang. Dermed ble det andreplass på det norske laget rett før VM. I mål var de 1,84 sekunder bak det svenske førstelaget, mens det svenske andrelaget tok den siste pallplassen.

– Sverige er fullstendig overlegne. Selv med et fall tidlig i løpet vinner de. Det er knockout, sa NRKs Jann Post i det svenske Maja Dalhqvist kunne strekke hendene i været.

Lagsprint Lahti søndag Verdenscup langrenn i Lahti, Finland søndag, lagsprint klassisk: Kvinner: 1) Sverige 1.-lag (Ida Ingemarsdotter/Maja Dahlqvist) 18.24,96, 2) Norge 1.-lag (Tiril Udnes Weng/Maiken Caspersen Falla) 0.01,84 min. bak, 3) Sverige 2.-lag (Evelina Settlin/Hanna Falk) 0.03,55, 4) Russland 2.-lag 0.04,18, 5) Finland 2.-lag 0.04,98, 6) Russland 1.-lag 0.08,30. ... 9) Norge 2.-lag (Anna Svendsen/Mari Eide) 0.13,59. Menn: 1) Norge 1.-lag (Emil Iversen/Johannes Høsflot Klæbo) 18.57,19, 2) Norge 2.-lag (Sindre Bjørnestad Skar/Eirik Brandsdal) 0.00,65, 3) Finland 1.-lag (Iivo Niskanen/Ristomatti Hakola) 0.00,71, 4) Russland 1.-lag 0.02,69, 5) Sverige 1.-lag 0.04,24, 6) Italia 1.-lag 0.05,40. (©NTB)

Ankerkvinne Maiken Caspersen Falla har slitt med betennelse i foten, og har hatt en trøblete oppkjøring til VM. I finalen brukte hun mye krefter på å ta igjen det norske andrelaget på den siste etappen.

– Det var ganske tett, og jeg tenkte at det var bedre å kjempe om en pallplass enn å ligge bak og miste det. Jeg skulle gjerne hatt mer krefter på toppen av bakken, men jeg synes vi klarer oss bra og er fornøyd, sa Maiken Caspersen Falla til NRK etter løpet.

Tiril Udnes Weng gikk sammen med Falla på det norske førstelaget.

LES OGSÅ: Falla må gå på smertestillende under VM i Seefeld

Det norske andrelaget ledet på siste veksling, men Mari Eide fikk en tøff sisterunde og havnet til slutt på niendeplass, 13,59 sekunder bak det svenske vinnerlaget.

Holdt teten

Det norske laget holdt seg langt framme i teten gjennom hele løpet. Hele feltet holdt seg samlet, med unntak av det svenske andrelaget som falt på den andre etappen og måtte bruke mye krefter på å komme seg tilbake. Også det svenske førstelaget ble rammet av et uhell og brukte tid på å komme tilbake hos de norske kvinnene i tet.

På den fjerde etappen satte to norske lagene opp et høyt tempo, og fikk noen sekunder på lagene bak. Det norske førstelaget med Tiril Udnes Weng ble hentet inn av de jagende lagene bak, men Anna Svendsen smalt til og ga Mari Eide en tre sekunders ledelse ut på den siste etappen.

Slik gikk det i semifinalene: VM-favorittene enkelt til finale

Maiken Caspersen Falla tok umiddelbart opp jakten på lagvenninnen, og sørget for at feltet var samlet igjen halvveis ut på den siste etappen. Et hardt rykk av VM-favoritten, og kampen sto mellom Norge og Sverige.

De to norske kvinnelagene gikk enkelt til finale i semifinalene tidligere søndag. Det er første gang siden 2014 at det arrangeres lagsprint klassisk i verdenscupen.

I Seefeld-VM som starter om litt over en uke er det også klassisk lagsprint, hvor Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg er regjerende mestere.