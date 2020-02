Falla vant sprinten da Johaug overrasket igjen: – En kjempedag

Johaug åpner for å gå ski-VM i Trondheim om fem år

Klæbo best i Trondheim-sprinten, Bolsjunov falt i semifinalen

Saken oppdateres.

OSLO/GRANÅSEN: Maiken Caspersen Falla vant finalen foran Jonna Sundling, som ble nummer to. Nadine Fähndrich fra Sveits tok den siste pallplassen.

– Det er en opptur etter ganske mange nedturer. Det smaker godt, sa Falla til NRK etter seieren.

Anna Svendsen og Heidi Weng kom på henholdsvis femte- og sjetteplass.

Johaug, som bare for noen dager siden vant sprinten i Åre, gikk nok en god sprint og kom på tiendeplass i Granåsen. Det etter å ha blitt nummer tre i prologen og nummer to i det andre kvartfinaleheatet.

– Dette er en kjempedag, sa Therese Johaug til NRK.

Økte forspranget

Therese Johaug hadde vunnet samtlige renn i Ski Tour frem til dagens sprint. Det var få som trodde at sammenlagtlederen skulle vinne sin femte strake, men hun skulle igjen imponere.

Dalsbygd-jenta kom først på annenplass i det første kvartfinaleheatet, kun bak svenske Linn Svahn. Dermed slo hun ut sprintkanonen Anamarija Lampic og lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg.

Dermed økte Johaug forspranget ned til Østberg med ytterligere sekunder før morgendagens avgjørende jaktstart. Før sprinten lå hun to minutter og seks sekunder foran Østberg.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla, Anna Svendsen, Heidi Weng og Tiril Udnes Weng gikk også til semifinalen. Dermed var halvparten av semifinalebidraget norsk, fire svenske og de to siste sveitsiske.

Udnes Weng falt

Tre nordmenn var i den første semifinalen: Johaug, Falla og Jacobsen. Da ble det en femteplass på Johaug, som ikke klarte å henge med på oppløpet.

Det gjorde Falla, som vant heatet foran Jonna Sundling.

En uheldig Udnes Weng falt i det siste semifinaleheatet, og dermed var hennes finalesjanser spolert. Falla fikk derimot med seg Svendsen og Weng, som gikk videre som lucky losers.

Solid Johaug-prolog

Samtlige av de norske jentene kom seg videre fra prologen. Den som imponerte mest var Johaug. 31-åringen var til slutt i mål med tredje beste tid, kun slått av svenskene Jonna Sundling og Linn Svahn.

– Det er oppsiktsvekkende bra, kommenterte NRKs Jann Post.

Johaug vant sin første sprint i karrieren tidligere i Ski Tour. Da var øvelsen satt til en bratt slalåmbakke i Åre, noe som passet den suverene verdenscuplederen svært godt.

Før sprinten i Granåsen hadde Johaug vunnet fire av fire renn under den norsk-svenske touren. Det hele avgjøres søndag med 15 kilometer jaktstart.

Opptur for Svendsen

Anna Svendsen var meget glad for å ta en femteplass, etter noe skuffende resultater den siste tiden. Hun innrømmet at tilværelsen ikke har vært helt enkel under Ski Tour.

– Det har vært hardt å komme seg hit, men det er veldig gøy med en opptur i dag. Endelig litt flyt. Jeg føler det er klassisksprinter jeg har sjansen på, men det er vanskelig å vite når ting har vært så tungt hele touren.