Faren er landslagstrener. Men VM-håpet vil ikke ha råd fra ham.

MERÅKER: Ole Morten Iversen er riktig nok landslagstrener. Men det er for kvinnene. Og han har lang erfaring, og det vet sønnen godt. Emil Iversen har stor respekt for sitt opphav.

– Pappa har vært og er en viktig støttespiller for meg. Derfor liker jeg å gi noe tilbake, sa 27-åringen etter NM-gull og kongepokal på åpningsdistansen 15 km klassisk.

– Det var mer enn godt nok. Jeg ble imponert, sier Ole Morten Iversen.

Han sto ute i skogen med klump i halsen og sekunderte ham, på post for landslaget. Han kjente at det presset seg frem noen tårer.

Det samme vil han gjøre på skiatlon lørdag (30 km med skibytte), sekundere de som er på landslaget. Det som venter deltagerne, er den mest spennende og åpne distansen under hele mesterskapet.

Og det var på den at Norge tok tredobbelt i siste OL, med Simen Hegstad Krüger som vinner, Martin Johnsrud Sundby på sølvplass og Hans Christer Holund som bronsevinner.

Har lært sønnen å kjenne

Ole Morten Iversen skal vite å holde seg litt i bakgrunnen før deltagerne på fellesstart med skibytte setter av gårde.

– Emil vil ikke at jeg skal gi ham råd. Det har jeg aldri gjort. Han vil klare seg selv, forteller faren.

Han synes det er fint at sønnen er uavhengig og vet hva han vil selv.

Det betyr også å sette pris på alle dem som er i fanklubben på Meråker, som er hjemplassen. Der er Iversen oppvokst, i en familie med to yngre brødre. Der har han gått på videregående, trent på Grova skistadion, og kjøpt bolig.

Emil Iversen Født: 12. august 1991 Klubb: Varden Meråker Bosatt: Meråker Sivilstand: Kjæreste Meritter: Ett VM-gull som junior i stafett, tre ganger på pallen i verdenscupen, pluss sammenlagt på tredjeplass i Lillehammer Ski Tour i vinter. Noe av høydepunktene var seier i Oberstdorf på 15 km i Tour de ski. Har ingen plasseringer svakere internasjonalt enn 7. plass i år. NM-gull, sølv og bronse.

Ble lurt som barn

Han husker treningene i klubben Meråker veldig godt. Han sier at han sammen med de andre ungene ble lurt til å trene hardere enn de var klar over gjennom stafetter og lek på treningene.

Og som han forteller i NM-avisen:

– Denne typen trening har vært helt avgjørende for at jeg fortsatte på ski. Uten de mange morsomme øktene jeg var med på som gutt, hadde jeg ikke drevet med dette.

Så kunne han da ta sitt første individuelle NM-gull nettopp på hjemplassen, dra hjem og sette den gjeve kongepokalen på bordet. Da slapp han inn den lokale Trønder-Avisa, som har fulgt ham tett.

Han er stjernen, men ydmyk

Iversen fortalte at han har en litt spesiell rolle i sin familie. Han er stjernen som alle prøver å hjelpe så godt de kan. Og det vil han ikke ta noe for gitt.

Derfor vet mesteren å takke, både på TV, radio og i avisene. Han forstår hva omgivelsene betyr.

– Det spesielle er at de gangene fanklubben har reist ut, har det ikke gått så bra, sier Iversen senior.

Han tenker spesielt på hendelsen i Lahti-VM for snart to år siden, da sønnen klarte å felle finske Iivo Niskanen på lagsprint, og trolig selv mistet et gull sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

Den episoden satt i lenge.

Tok et nytt grep om karrieren

Men nå sikter den yngre Iversen mot et VM som skal bli stort, og der også faren skal være med verdensstjernene på kvinnesiden.

NRKs kommentator Jann Post tror at Emil Iversen så godt vet hva faren står for at han ikke trenger å spørre.

– Faren har vært en bauta, og står for en treningsfilosofi som er sikker og fin.

Post har sett en langrennsløperen dra på litt ekstra foran denne sesongen. Han er blitt en 24-timersutøver.

– Han er nøyere med hvile, søvn og kosthold. Han må ta noen kjedelige valg om å stå over ting som er utenom, men det har han klart. Han har skjønt hva som skal til.

Blir et bikkjeslagsmål

Før øvelsen over 30 km er disse de sterkeste utfordrerne til de fire VM-plassene:

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og outsiderne Chris Jespersen og Finn Hågen Krogh kjemper alle om akkurat denne godbiten – VM-billett.

– Jeg tror ingen er hundre prosent sikre på å få gå. Det er en distanse som man ikke har hatt i verdenscupen hittil i vinter. Det er mange som har stått over NM-distanser hittil, sier Jann Post.

– Vi får en distanse der alle forstår at det står om VM-plasser. Noen er gode til å spurte, andre er ikke det. Noen vil gå knallhardt ut for å dra fra spurterne. Det blir et bikkjeslagsmål av dimensjoner med mye i potten.

– Hva tenker du Iversen får gå i VM?

– Sprint, sprintstafett, 15 km klassisk, stafett og eventuelt skiathlon hvis han leverer lørdag.

– Og femmila?

– Han er ikke inne på laget pr. nå, men det kan endre seg. Laget blir tatt ut på bakgrunn av det som skjer under VM i Seefeld.